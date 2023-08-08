Foça ilçesinde daha önceki yıllarda Foça Merkez Komutanlığı olarak kullanılmakta olan tarihi bina, 2007 yılından itibaren Denizciliği tanıtma, sevdirme ve yaygınlaştırma amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından vatandaşların ücretsiz olarak ziyaret edebileceği tarihi bir merkez haline getirildi.

Denizciliği tanıtma merkezinde, Denizcilikle ilgili materyaller, objeler, belge ve fotoğraflar sergileniyor. Sergilenenler arasında ilgi çekici eserler olarak gemi dümenleri, maket gemiler, telsizler, gemi pervaneleri sayılabilir. Ayrıca müzede şehitlere ait bilgi, belge ve fotoğrafları da görmek mümkün.

Tanıtma merkezini ziyaret eden Canan Limnili, “Doğma büyüme Foçalıyım, burası daha önceden merkez komutanlığına aitti. Kapısında inzibatlar dururdu. Hatırlıyorum sahil kısmında bir iskele vardı hep denizci askerleri görürdük. Deniz kuvvetlerinin Foça da olması bize hem gurur veren hem de güven veren bir kurum. Foça da olmasından dolayı da çok mutluyum. Merkez komutanlığı üs komutanlığına taşındıktan sonra buranın müze haline getirilmesi bizi çok memnun etti. Herkesin gelip bu müzeyi görmesini istiyorum" dedi.

Ziyaretçilerden Zülal Özger de, “Bu askeri müzenin büyükler ve çocuklar tarafından ziyaret edilmesi gerekir, burada her türlü imkân var. Biz burada daha önceki yıllarda yağlı boya resim sergisi açmıştık. Buraya gelip gezmek insanı gerçekten duygulandırıyor, hem de gururlandırıyor. Bu müzede hiç görmediğimiz denizlerde olan denizin altında olan veya geminin içinde olan her şeyi tanımış oluyoruz" diye konuştu.