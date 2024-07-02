İzmir'de Foça Kent Konseyi'nin genel kurulunda Göksel Acar Foça Kent Konseyi Başkanı seçildi.İZMİR (İGFA) - Foça Kent Konseyi Başkanı seçilen Göksel Acar, Foça'nın Kent Gönüllüleri olarak çok geniş bir coğrafyaya yayılan ilçemizde yaşayan tüm vatandaşları “Kentsel Haklardan” yararlanma ve ilçe halkının kendilerine emanet ettiği bu göreve layık olacaklarını söyledi.

14 yıl hizmet ettiğim Foça Kent Konseyi'nde alternatif bir belediye gibi değil, sorunların tespit edilerek çözüm önerileri ile birlikte tüm resmi kurumlarda çözüm odaklı çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Acar, önceki dönemlerde Kent Konseyi Başkanı olarak görev yapıp bugünkü genel kurulumuza katılım sağlayarak bizi onurlandıran Orhan Gürer ve Özlem Temizel'e e teşekkür etti.

Yapılan seçimlerde Gökcel Acar başkanlığındaki Foça Kent Konseyi'nin Yürütme Kurulu; Serkan Kaplan, Nur Gündüz, Kadri Mutlu, Halit Osman Güler, Mahmut Naci Erten, İclal Bonnevial Koçdar, Ceyhan Çetin ve Havva Saraç Sağlam'dan oluştu.