ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Foça'da yaşayan şehit ailelerinin, Kurban Bayramı dolayısıyla TCG Sancaktar'da ağırlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kurban Bayramı dolayısıyla İzmir Foça'da yaşayan şehit ailelerimiz, Foça protokolünün de iştirakiyle Amfibi Görev Grup ve Garnizon Komutanlığımız tarafından TCG Sancaktar'da ağırlandı." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, ayrıca şehit ailelerinin TCG Sancaktar'ın güvertesinde çektirdiği fotoğraflar da yer aldı.