İzmir'in Foça ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınla ilgili olarak jandarma ekipleri harekete geçti. Yangının çıkış sebebinin izinsiz atık yakma olduğunu belirleyen ekipler, bu olayla bağlantılı olduğu düşünülen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yangının Sebebi Plastik Kablo

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan eski çöplük alanında başlayan ve ardından makilik alana sıçrayan yangının, izinsiz atık yakma sonucu çıktığı tespit edildi. Plastik kablo atıklarının yakılmasıyla başlayan yangın, hızla büyüyerek kontrol altına alınması güç bir hal almıştı.

Yangınla bağlantılı olduğu düşünülen iki kişi, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerin adli süreç başlatılmak üzere adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Ekipleri Devreye Girdi

Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği hatırlatıldı. 2 uçak, helikopter, 7 arazöz ve 4 itfaiye aracının müdahalesiyle yangının söndürüldüğü ve bölgedeki tehlikenin bertaraf edildiği vurgulandı.

Adli makamların şüpheliler hakkında yapacakları incelemenin ardından, yangının sebebi ve sorumlularıyla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ifade edildi.