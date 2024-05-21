İFD'nin bu yılki çalışmaları 15 Ekim'de başladı ve yaklaşık 250 gönüllü ile devam etti. Dernek, 2005'te 30 gönüllü tarafından kuruldu ve Anadolu'nun mirasını gelecek nesillere aktarma amacı güdüyor. Hafta sonu gerçekleşen gösteri, derneğin bu hedef doğrultusunda ne kadar ilerlediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

İFD Sahneye Anadolu'nun Renklerini Taşıdı

Gösteri boyunca Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinden derlenen halk oyunları sergilendi. Çocuk, yetişkin ve usta ekipler, yöresel kostümleri ve canlı müzik eşliğinde sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. İFD'nin sosyal sorumluluk projeleri de vurgulandı; son 5 yıldır Down sendromlu bireylerle çalışılarak, bu çocukların da sahnede yer alması sağlandı. İzmir Ukraynalılar Derneği üyeleriyle birlikte hazırlanan koreografi de gösterildi. Ayrıca, İFD, eğitimde sosyal ve kültürel açıdan fırsat eşitliğine verdiği önem doğrultusunda, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi Çağdaş Liseli Gençlik Birimi'ne 3 yıldır halkoyunları çalışmaları desteği sağlıyor.

Başkandan 19 Mayıs Kutlaması ve Teşekkür

İFD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Ali İlgazi, gösteride söz alarak, Kurtuluşa giden ilk adım olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. İlgazi, ülkemizi esaretten kurtaran ve çağdaş medeniyet seviyesine çıkaran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve şükranlarını iletti. Ayrıca, milli mücadelede seferber olan tüm atalarımızı anarak, 19 Mayıs'ı bir kez daha kutladı. Yıl boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve tüm eğitmenlere, dernek üyelerine ve etkinliğe katılan izleyicilere teşekkür etti.

Gençlerin Gözünden İFD

ÇYDD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ertürkan, İFD ile işbirliğini, "Geçmişten bugüne yörelerimizin kendine özgü dansları ve bu dansların hikayelerini öğrenip, geleceğe kendi kültürünü bilen ve sahip çıkan bir nesil yetiştirmek açısından önemli" olarak nitelendirdi. Ertürkan, eğitimin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine ve fırsat eşitliğine verdikleri destekten dolayı İFD'ye teşekkürlerini iletti.



Çağdaş Liseli Gençlik Birimi'nden Abdullah Uğur, "İFD Yönetim Kurulu Başkanı ve eğitmenlerimizden Ozan Ali Ilgaz hocamın önerisi üzerine çalışmalara katıldım. Halk oyunları çalışmalarına katılmam bana yeni dostluklar kazandırdı ve sınava hazırlanma sürecimde rahatlamam için yardımcı oldu. Gelecek yıl da çalışmalara devam etmeyi düşünüyorum; hem hazırlanma süreci hem de gösteri çok iyi ve kaliteli zaman geçirdiğim için bir daha katılacağım" dedi.



Çağdaş Liseli Gençlik'ten Ege Özgenç ise, İFD ile yolunun ÇYDD Liseli Gençlik Birimi’nin Halk Oyunları Kulübüne katılmasıyla kesiştiğini belirtti. Özgenç, "İFD'de halk oyunları öğrenme deneyimi, yeni insanlar tanımak ve kültürümüzde olan dansları öğrenme fırsatı kazandırdı. Önümüzdeki sene de devam etmeyi düşünüyorum" dedi.





İFD Hakkında

2005 yılında kurulan İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (İFD), Türk halk kültürünü yaşatmayı ve yeni nesillere aktarmayı hedefler. 250'ye yakın gönüllüsüyle çalışmalarını sürdürür ve her yıl düzenlediği etkinliklerle bu amacını gerçekleştirir. Dansçı kadrosunun çoğunluğu, İzmir'i ve Türkiye'yi yurt içi ve yurt dışında temsil eden tecrübeli isimlerden oluşur.





