İzmir Forum Bornova alışveriş merkezi nerede?
Forum Bornova AVM, İzmir'in Bornova ilçesinde, Kazım Dirik Mahallesi 370. Sokak No:5 adresinde bulunmaktadır.
Nasıl ulaşılır?
Arabayla: Çeşme-Aydın çevreyolundan gelirken her iki istikamette de "2. Sanayi-Yeşilova" çıkışını kullanarak Forum Bornova AVM'ye ulaşabilirsiniz.
Metro ve Otobüs ile: İzmir Metro'nun "Bornova" durağından hareket eden 59 numaralı (Bornova Metro-Kemer) otobüsü ile AVM'ye ulaşabilirsiniz.
Minibüs ile: Bornova Evka 4 Mahallesi'nden hareket eden "Evka 4-Forum Bornova" minibüsleri ile Forum Bornova AVM'ye ulaşım sağlayabilirsiniz.
İzmir Forum Bornova AVM de sunulan hizmetler nelerdir?
- Mağazalar: Moda, elektronik ve daha fazlası.
- Restoran ve Kafeler: Çeşitli yeme-içme seçenekleri.
- Sinema: Modern sinema salonları.
- Çocuk Oyun Alanları: Eğlenceli aktiviteler.
- Ücretsiz Wi-Fi: İnternet erişimi.
- Vale Hizmeti: Aracınızı güvenle bırakabilirsiniz.
- Engelli Hizmetleri: Uygun erişim ve otopark.
- ATM ve Banka: Banka hizmetleri ve ATM’ler.
- Otopark: Geniş park alanı.
- Etkinlik Alanları: Çeşitli etkinlikler ve sergiler
- Süprizlerle dolu kampanyalar Forum Bornova AVM de.
İzmir Forum Bornova AVM, dünyaca ünlü markaların mağazalarıyla birlikte lezzetli yemekler sunan ünlü restoranlara ev sahipliği yapmaktadır. Forum Bornova AVM, genellikle haftanın 7 günü, sabah 10:00'dan akşam 22:00'ye kadar açıktır.