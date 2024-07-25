Forum Bornova AVM, İzmir'in Bornova ilçesinde, Kazım Dirik Mahallesi 370. Sokak No:5 adresinde bulunmaktadır.

Nasıl ulaşılır?

Arabayla: Çeşme-Aydın çevreyolundan gelirken her iki istikamette de "2. Sanayi-Yeşilova" çıkışını kullanarak Forum Bornova AVM'ye ulaşabilirsiniz.

Metro ve Otobüs ile: İzmir Metro'nun "Bornova" durağından hareket eden 59 numaralı (Bornova Metro-Kemer) otobüsü ile AVM'ye ulaşabilirsiniz.

Minibüs ile: Bornova Evka 4 Mahallesi'nden hareket eden "Evka 4-Forum Bornova" minibüsleri ile Forum Bornova AVM'ye ulaşım sağlayabilirsiniz.

İzmir Forum Bornova AVM de sunulan hizmetler nelerdir?

Mağazalar: Moda, elektronik ve daha fazlası.

Restoran ve Kafeler: Çeşitli yeme-içme seçenekleri.

Sinema: Modern sinema salonları.

Çocuk Oyun Alanları: Eğlenceli aktiviteler.

Ücretsiz Wi-Fi: İnternet erişimi.

Vale Hizmeti: Aracınızı güvenle bırakabilirsiniz.

Engelli Hizmetleri: Uygun erişim ve otopark.

ATM ve Banka: Banka hizmetleri ve ATM’ler.

Otopark: Geniş park alanı.

Etkinlik Alanları: Çeşitli etkinlikler ve sergiler

Süprizlerle dolu kampanyalar Forum Bornova AVM de.

İzmir Forum Bornova AVM, dünyaca ünlü markaların mağazalarıyla birlikte lezzetli yemekler sunan ünlü restoranlara ev sahipliği yapmaktadır. Forum Bornova AVM, genellikle haftanın 7 günü, sabah 10:00'dan akşam 22:00'ye kadar açıktır.