İzmir Enternasyonal Fuarı 2024'ün başlamasına sayılı günler kala, ziyaretçilere araçlarıyla rahat bir şekilde ulaşmaları için çeşitli otopark seçenekleri sunulmakta. Kültürpark Yeraltı Otoparkı, hem kapasitesi hem de çevresindeki yeşil alanlarla dikkat çekiyor.

Kültürpark yeraltı otoparkı: Modern ve fonksiyonel

Kültürpark'taki yeraltı otoparkı, 16 bin metrekarelik bir alana yayılıyor ve 594 araç kapasiteli. Modern mimarisi ve pratik kullanımıyla, fuar süresince ziyaretçilerin otopark ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandı. Otoparkın üzerindeki alanlar ise yeşil alan olarak düzenlenmiş, fuarın çevresindeki doğal dokuyu artırmıştır.

Diğer otopark seçenekleri

İzmir Fuarı'na özel araçlarıyla gelmek isteyenler için, Kültürpark Otoparkı dışında da birçok otopark seçeneği mevcut. Alsancak ve Konak bölgelerinde çeşitli otoparklar, ziyaretçilere kolaylık sağlıyor. Ayrıca, Hilton Otoparkı ve Katlı Otopark gibi fuar alanına yakın seçenekler de bulunuyor.

Tavsiyeler: Erken geliniz

Fuar alanında yoğun katılımın beklendiği hafta sonları için, otopark alanlarında yer bulmak zorlaşabilir. Bu nedenle, özellikle yoğun günlerde erken saatlerde gelmeniz, otopark bulma konusunda size avantaj sağlayacaktır.