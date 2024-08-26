İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 93. kez kapılarını açıyor. 30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan fuar, ulusal katılımı ve zengin etkinlik programıyla dikkat çekiyor. Fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok sektörün temsilcilerini bir araya getirecek ve çeşitli ürünler ile hizmetlerin sergileneceği önemli bir platform olacak.

Ziyaret saatleri ve detaylar

Fuar, ziyaretçilere 12.00 - 23.00 saatleri arasında açık olacak. Bu geniş ziyaret saatleri, katılımcıların ve ziyaretçilerin fuar alanını daha rahat gezebilmeleri ve etkinliklerden tam anlamıyla faydalanmalarını sağlayacak.