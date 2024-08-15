Kültürpark’ta gerçekleştirilecek fuar, 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında yerli ve yabancı misafirleri ağırlayacak. Fuarın en gözde noktalarından biri olan lunaparkta, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatılacak.

Lunaparkta jeton ücretleri 75 tl oldu

Bu yıl lunaparkta jeton ücretleri 75 TL olarak belirlenmiş durumda. Ziyaretçiler, lunaparkta bulunan çeşitli oyun ve eğlence alanlarını bu jetonlarla kullanabilecek. Fuar süresince lunapark, sabah 10:00’dan gece 24:00’a kadar hizmet verecek. Bu geniş zaman dilimi, fuar ziyaretçilerinin gün boyu lunaparkın tadını çıkarmasına olanak tanıyacak.

Kültürpark’taki etkinlikler

Fuar boyunca Kültürpark’ta birçok farklı etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler, ziyaretçilere hem kültürel hem de eğlenceli deneyimler sunacak. Lunapark, bu etkinliklerin yanında ayrı bir eğlence noktası olarak ön plana çıkacak.