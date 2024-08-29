Konak Belediyesi, 30 Ağustos - 9 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) özel hazırlıklarını tamamladı. İzmir’in kalbi Kültürpark'taki 102 metrekarelik stantta, bu yılın teması olan "teknoloji" kapsamında ziyaretçilere yapay zekadan 3B baskıya, sanal gerçeklikten çeşitli etkinliklere kadar zengin bir içerik sunulacak.

Yapay zeka ve sanal gerçeklik deneyimleri

Belediyenin standında teknoloji meraklıları için özel olarak hazırlanan yapay zeka istasyonu, ziyaretçilere bu gelişmiş teknolojinin günlük hayatta nasıl kullanıldığını gösterirken, 3B baskı istasyonu ile çeşitli objelerin üretimi yapılacak. Üretilen objeler, düzenlenecek yarışmaların kazananlarına hediye edilecek. Ayrıca, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü ile Smyrna Agorası’nın 2 bin yıl önceki hali ziyaretçilere adeta zaman yolculuğu yaptıracak.

"Mutluluk Kahvesi" ile sosyal buluşmalar

Konaklıların yeni buluşma noktası olarak öne çıkan "Mutluluk Kahvesi" de stantta yerini alacak. Ziyaretçilere ücretsiz çay ve kahve ikramı yapılacak olan bu köşe, ekonomik fiyatlarıyla dikkat çekerken Kemeraltı ve Yağhaneler’deki şubelerin tanıtımı da gerçekleştirilecek.

Başkan Mutlu: "Tüm İzmirlileri bekliyoruz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Enternasyonal Fuarı için büyük bir titizlikle hazırlandıklarını belirterek, "Bu yıl da fuarda yerimizi alacak ve teknoloji temasına uygun etkinliklerle ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Tüm İzmirlileri bu eşsiz fuar heyecanını paylaşmaya ve standımızı ziyarete davet ediyoruz" dedi.