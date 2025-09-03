İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda (İEF) kurduğu stantta ziyaretçilere yangınlara karşı bilinçlendirme eğitimi veriyor. Sanal gerçeklik (VR) tabanlı simülasyon ile katılımcılar, yangına gerçeğe en yakın şekilde müdahale etme deneyimi yaşıyor.

Üç farklı yangın senaryosu

Fuarın belediye sokağında yer alan stantta ziyaretçiler, mutfak, elektrik panosu ve ofis yangını olmak üzere üç farklı senaryodan birini seçerek yangınla mücadele ediyor. VR gözlükleri ve özel elcikler sayesinde, 360 derece görüş açısıyla gerçek bir yangın ortamındaymış gibi hareket eden katılımcılar, yangın tüpüyle alevlere müdahale ediyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü eğitmenlerinden İlker Şirin, simülasyonun amacının vatandaşları yangınlara karşı hazırlıklı hale getirmek olduğunu belirtti. Şirin, şunları söyledi:

“Yangın anında doğru tekniklerle müdahale etmek çok önemli. Bu eğitim sayesinde insanlar hem kendilerini hem de çevresindekileri koruyabilir. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar yapılacak doğru hamleler, olası büyük felaketlerin önüne geçebilir.”

Gerçekçi deneyim şaşırttı

VR simülasyonunu deneyen ziyaretçiler, yaşadıkları gerçekçi deneyimi heyecanla anlattı.

İlk kez böyle bir eğitim aldığını söyleyen Kayra Çavuş, “Yangın tüpünü alıp alevlere müdahale ettim. O kadar gerçekçiydi ki bir an kendimi gerçekten yangının ortasında sandım. Çok etkileyiciydi” dedi.

Leyla Karakaş ise, “Daha önce hiç büyük bir yangına şahit olmadım. Simülasyon sırasında sanki alevlerin içindeydim. Hem heyecan vericiydi hem de öğretici. Bu deneyim, yangın anında ne yapmam gerektiğini öğrenmemi sağladı” diye konuştu.

Çocuklar için özel eğitim

Küçük ziyaretçiler için lazer tabanlı yangın söndürme cihazları ve minyatür yangın alanları hazırlandı.

6 yaşındaki Eymen Sarı, itfaiyeci kıyafeti giyerek yangın söndürme eğitimi aldı. “Ateşi söndürdüm ve gerçek bir itfaiyeci gibi hissettim. Artık yangın çıktığında ne yapmam gerektiğini biliyorum” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

İlk kez VR gözlüğü takan 7 yaşındaki Masal Ersöz ise deneyimin çok gerçekçi olduğunu belirterek, “Hem çok heyecanlandım hem de çok şey öğrendim” dedi.

Yangın farkındalığı artırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, fuar boyunca bu tür interaktif eğitimlerle yangın farkındalığını artırmayı hedefliyor. Ziyaretçiler, sadece teorik bilgi almakla kalmayıp, pratik deneyimle yangına doğru müdahale etmenin önemini öğreniyor.

Fuarı ziyaret edenler, İtfaiye Dairesi’nin standında her yaş grubuna hitap eden eğitimlerle hem keyifli vakit geçiriyor hem de hayat kurtarabilecek bilgiler ediniyor.