Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nda, 590 astsubay çavuş için diploma alma ve sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. İzmir’in Gaziemir ilçesinde yer alan yüksekokulun yerleşkesinde düzenlenen törende, katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudular.

Törene üst düzey katılım

Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in mesajı da okundu. Açılış konuşmasını yapan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay İlker Başgöz, öğrencilere okula başlarken ettikleri yeminin hayat boyu rehberleri olması gerektiğini vurguladı.

Akademik ve askeri eğitimin önemi

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman, törende yaptığı konuşmada, 590 astsubayın, 11’i dost ve kardeş ülkelerden olmak üzere, meslek hayatlarına adım attığını belirtti. Salman, “Bu coğrafyada Türk olmanın zorluğunu ve Türk askeri olmanın daha da zor olduğunu” ifade ederek, mezunların aldıkları askeri ve akademik eğitimi uygulama alanında yansıtarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yeni bir enerji katacaklarına olan inancını dile getirdi.

Dönem birincisi Çavuş Çevik’ten güçlü mesaj

Törenin dönem birincisi Astsubay Çavuş Buğra Galip Çevik, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na katılmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Atatürk’ün ilke ve inkılapları tüm gayretlerimizin hem amacı hem de rehberi olacaktır” şeklinde konuştu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Çevik’e diplomasını takdim ederken, diğer dereceye giren öğrencilere de diplomalarını verdi.

Sancak devir teslimi ve ailelerle buluşma

Törenin ardından okul sancağının devir teslimi gerçekleştirildi ve mezunlar marşlar söyledi. Orgeneral Kadıoğlu, tören sırasında ailelere seslenerek, “Evlatlarımız artık Hava Kuvvetlerinin çocukları ve personeli olmuştur. Genç Kartallarımıza başarılar diliyorum” dedi. Programın sonunda, dereceye giren öğrenciler, Hava Kuvvetleri Komutanı’na dönem yüzüğü hediye etti. Mezunlar, aileleriyle buluşarak duygusal anlar yaşadı.