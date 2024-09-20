İzmir'in Gaziemir ilçesi Hasan Güven Caddesi üzerinde, Akçay Caddesi yönünde bir trafik kazası gerçekleşti. Olay yerine intikal eden güvenlik ekipleri, gerekli önlemleri alarak bölgedeki trafik akışını kontrol altına aldı.

Yol geçici olarak kapatıldı

Kazanın ardından, Gaziemir merkez istikametine doğru olan yol geçici olarak kapatıldı. Araçların yönlendirilmesi için çalışmalar sürdürülürken, Optimum yönüne ise herhangi bir trafik yoğunluğu gözlemlenmedi. Bu durum, güzergahı kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Yol kullanıcılarının, alternatif güzergahları tercih etmeleri ve kazaya karışan araçların yol dışına alınması sürecinin tamamlanmasını beklemeleri öneriliyor.