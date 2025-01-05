Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, kuyumculuk sektöründeki yeni düzenlemeler ve projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 8 yıldır uygulanan ve MASAK tarafından denetimleri artırılacak olan 185 bin TL ve üzerindeki alım-satım işlemlerinde kimlik talep edilmesi zorunluluğu hakkında değerlendirme yapan Buyrukçu, sektördeki suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla yapılan bu düzenlemenin vatandaşlara külfet yaratmayacak şekilde uygulamaya konulacağını belirtti. Ayrıca, yıllardır hayalini kurduğu 'Altın Kent' projesi ile ilgili son gelişmeleri paylaşarak, İzmir’deki kuyumcu esnafına cazip fırsatlar sunacaklarını açıkladı. Altın yatırımcıları için de altın fiyatlarının şu an alım fırsatı sunduğunu belirten Buyrukçu, üretim ve çalışmaya dayalı bir ekonomik yapının önemine vurgu yaptı. Bunların yanı sıra, İzmir Kuyumcular Odası’ndaki gemoloji laboratuvarının vatandaşa açılması da büyük bir adım olarak duyuruldu.

8 yıldır olan bir uygulama

Kuyumculardaki 185 bin TL ve üzerindeki alım-satım işlemlerinde müşterilerden kimlik talep edilmesi hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Murat Kurtuluş Buyrukçu, “Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) özellikle terörde paranın aklanmasına yönelik bazı uygulamaları sonlandırabilmek için uygulanan bir sistem bu. Bu uygulama yeni değil. 8 yıldır yapılan bir uygulama ancak MASAK bununla ilgili denetimler yapmıyordu. Bu konuyla alakalı MASAK denetimlerini arttıracak denildi. Bununla ilgili Türkiye’nin çeşitli yerlerinde cezai işleme tabi olan esnaflar da oldu. Son dönemde suistimaller artınca devletimiz uygulamalarını arttıracağını söyledi” dedi.

Vatandaşa külfet olmayacak

Bu durumun sektöre yansımalarından da bahseden Buyrukçu, “Biz zaten fatura kesmek için vatandaşımızdan kimlik ve adres bilgilerini istiyorduk şimdi sadece kimliğinin fotokopisini alacağız. Onda da İzmir Kuyumcular Odası olarak yeni bir uygulama geliştirdik hem telefonlarının aplikasyonlarına indiriyoruz. Bir cihazımız var bu cihaz aracılığıyla kimliği okuttuğunuz zaman hem e-fatura otomatik olarak düzenleniyor hem de MASAK tarafından istenilen evraklar direkt olarak firmanın kendi arşivine kayıt oluyor. Bu tasarlanan cihazla ilgili 31 Ocak’ta İzmir Ticaret Odası’nda kuyumcularımıza büyük bir seminer vereceğiz. Orada tanıtacağız ve bütün kuyumcu dükkanlarına bu cihazı vereceğiz. Bu cihazla birlikte esnafımız e- faturasını da hemen kesmiş olacak. Böylelikle vatandaşa bu konuyla alakalı çok fazla külfet doğuracak durumlar oluşmayacak. Kuyumcuyla vatandaş arasında bir sorun oluşmayacak. Ayrıca dükkanlara kamu spotu olması anlamında bilgilendirme afişleri yapacağız” diye konuştu.

Altın Kent projesi için anlaşmalar tamam

Yıllardır hayalini kurduğu ‘Altın Kent’ projesi hakkındaki detayları da paylaşan Başkan Buyrukçu, “Yıllardır hayalini kurduğum bir projeydi. Bu projeyi hayata geçirmek için önümüzde sayılı günler kaldı. İzmir’e bu güzel müjdeyi vereceğiz. Yerle anlaşma aşamasına geldik. Bunun yanında hem arsa hem de yapımcı inşaat firmasıyla anlaşma aşamasına geldik. Şu anda İzmir’de hem üretimin artmasını hem de ihracatın artmasını ve tüm dünyayla ilişkilerini güçlendiren iç pazarda önemli bir pay sahibi olabilen bir İzmir hayalim vardı hep. Çok yakında güzel müjdeler vereceğiz” açıklamasında bulundu.

Altın Kent’e hazırız

7 Ocak’ta Altın Kent İşletmeleri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin bir gelen kurul yapacağını da ifade eden Buyrukçu, “Kooperatifimiz kuruldu. 7 Ocak’ta genel kurulumuzu yapacağız. Esnafımızı hem uygun fiyata AVM bölümünden, atölyeler bölümünden bir mülk sahibi yapabilmek adına hem de orada herkesin olması adına cazip fiyatlarla ve taksitlerle tüm kuyumcu esnafımızı kapsayacak uygun bir fırsat sunacağız. Bunun üzerine uğraşıyoruz. Biz bütün unsurlarımızla Altın Kent’e hazırız. İzmir Altın Kent adımlarını gümbür gümbür vurarak geliyor” sözlerini kullandı.

Yatırımcılar için altın alma zamanı

Altın yatırımcıları için de tavsiyede bulunan Başkan Buyrukçu, “Yılın son ayında altın zaten mevcut fiyatından aşağı düştü. Altın şu anda alım fırsatı veriyor. Yatırımcılar için tam zamanı. Geçtiğimiz yıl bankaların ‘Yüzde 50 faiz veriyoruz’ diye çıktıkları bir dönemde altın zaten yatırımcısına yüzde 50 para kazandırmış. Geçen yıl 1990 lira olan altın bugün 3 bin 50 liradan işlem görüyor. Demek ki yüzde 50’nin üzerinde bir kazanç sağlamış. Ekonominin içerisindeki paranın faize gitmesi demek bir ülkede ekonominin atar damarlarının durması demek. Bu yüzden faiz ülkesi olmaktan çıkıp üreten, çalışan ve bir şeyler ortaya koyan bir ülke olmamız lazım. Emekliler ülkesi değil, çalışkanlar ülkesi olmamız lazım” ifadelerine yer verdi.

Gemoloji laboratuarının kapsı vatandaşa açıldı

İzmir’deki gemoloji laboratuvarını vatandaşa hizmet etmek için kapılarını açtığını da müjdeleyen Türkiye’de üç tane olan gemoloji laboratuvarından birisi İzmir Kuyumcular Odası’nda var. Bu laboratuvarlarda vatandaşımıza da sahtelik ve gerçeklik testi yapıyoruz. Pırlantalarından şüphelenen veya baktırmak isteyen herkese İzmir Kuyumcular Odası’nın kapısı açık. Bu yılbaşı itibariyle kapılarını vatandaşımıza açıyoruz. İsteyenlere sertifika da çıkartıyoruz. Bunu da bütün vatandaşlarımıza duyurmak isterim” dedi.

Gemoloji nedir?

Gemoloji, (kıymetli taş bilimi), mücevherlerde kullanılan kıymetli taşların ve süs taşlarının tanımlanması ve sınıflandırılmasıdır. Taşların oluşumunu, çıktığı yerleri, fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceler. Aynı zamanda sentetik, taklit ve işlem görmüş taşlar hakkında bilgi verir. Gemoloji, bir mineraloji branşı olup bazı profesyonel mücevherciler akademik eğitim almış gemolojistlerdir.