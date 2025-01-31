İzmir'in Gıda Çarşısı'nda bugün akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Dar sokaklar nedeniyle evlerin içinden yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve maddi hasar yaşanmadı. Yangın sonrası bölgeye destek ekipleri sevk edildi.
Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi
İzmir Gıda Çarşısı'nda başlayan yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor. Olay yerinde can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. İtfaiye müdahalesi, dar sokaklar nedeniyle evlerin iç kısmından gerçekleştirildi.
Yangının hemen ardından bölgeye hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte zorlanmadı. Olayın hemen ardından bölgeye destek ekipleri gönderildi.