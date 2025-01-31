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İzmir Gıda Çarşısı'nda başlayan yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler sürüyor. Olay yerinde can kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. İtfaiye müdahalesi, dar sokaklar nedeniyle evlerin iç kısmından gerçekleştirildi.

İzmir 'in Gıda Çarşısı 'nda bugün akşam saatlerinde çıkan yangın a itfaiye ekipleri müdahale etti. Dar sokaklar nedeniyle evlerin içinden yapılan müdahaleyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ve maddi hasar yaşanmadı. Yangın sonrası bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

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