Eğlencenin merkezi: Gümüldür Yalı Castle Aquapark

Yaz sıcaklarından biraz olsun kaçmak istiyorsanız, İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan Gümüldür Yalı Castle Aquapark’a mutlaka bir şans vermelisiniz. Her yaştan tatilciye hitap eden bu yaratıcı su parkı, özellikle çocuklu aileler için ideal bir tatil merkezi. Aquapark içerisinde yer alan Kids Club, çocukların keyifli zaman geçirmesini sağlarken, ebeveynler de rahatça eğlenebiliyor.

Toplamda 19 dönümlük geniş bir alana yayılan Gümüldür Yalı Castle Aquapark, “her şey dahil” sistemiyle hizmet veriyor. Giriş ücretini ödediğinizde, su parkındaki birçok hizmetten faydalanma hakkına sahip oluyorsunuz. Su parkında dalga havuzu, yağmur pisti, jakuzi havuzu ve korsan gemisi gibi eğlencenin hiç durmadığı birçok bölüm bulunuyor. Ayrıca gün boyunca devam eden step, animasyon ve aerobik gibi aktiviteler de mevcut.

Aquapark imkanları:

5 havuz

18 kaydırak

Kids Club: Çocuklu aileler için özel etkinlikler ve alanlar

Gümüldür Yalı Castle Aquapark 2023 fiyatları:

Hafta içi yetişkin: 540 TL

Hafta içi (7-12 yaş): 390 TL

Hafta sonu yetişkin: 590 TL

Hafta sonu (7-12 yaş): 440 TL

Açılış saatleri:

Haftanın 7 günü: 10.00-18.00

Gümüldür Yalı Castle Aquapark’a nasıl gidilir? Adres ve ulaşım bilgileri

Gümüldür Yalı Castle Aquapark, İzmir’in Menderes ilçesinde yer alıyor. Şehir merkezine oldukça yakın olan bu su parkına ulaşım oldukça kolaydır. İzmir şehir merkezinden Gümüldür’e giden otobüsler ve minibüsler ile aquaparka rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca özel aracınızla da gidebilir ve park alanında kolayca yer bulabilirsiniz.

Aquapark'ın adresi: Atatürk Mahallesi, Sahil Cad., No:52, 35480 Gümüldür, Menderes, İzmir' de yer almaktadır.