İzmir’in Gümüldür yolu üzerindeki Şaşal Köyü civarında meydana gelen olayda, dikkatsizce dışarı atılan bir sigara izmariti felakete yol açtı. Kamyonet sürücüsünün attığı izmarit, kamyonetin kasasındaki yatağın alev almasına ve ardından çevredeki ormana sıçrayarak yangına neden oldu.

Olayın detayları

Olay, İzmir’in Gümüldür yolu üzerinde, Şaşal Köyü yakınlarında sabah saatlerinde gerçekleşti. Kamyonet sürücüsünün yanan sigara izmaritini dışarı atmasıyla kasadaki yatak bir anda tutuştu. Alevler kısa sürede kamyonetin kasasındaki eşyaları sardı ve çevredeki ormanlık alana yayıldı.

Yoldan geçen sürücülerden kahramanca müdahale

Yangını fark eden yoldan geçen sürücüler, hemen araçlarındaki yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Ancak ormanlık alana sıçrayan yangın, büyümeye başlayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Yangın sırasında olay yerine ambulans da gönderildi, ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.