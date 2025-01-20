İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İzmir’deki tüm ilçelerin benzin, motorin ve LPG fiyatlarını hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz İster LPG, ister dizel veya benzin gibi farklı yakıt türlerinde KDV dahil fiyatları anında öğrenmek için haberimize göz atabilirsiniz. İşte 20 Ocak benzin, LPG, motorin fiyatları…

İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İzmir’in ilçelerindeki güncel akaryakıt fiyatlarını haberimizin detaylarını okuyarak öğrenebilirsiniz. Akaryakıt fiyatları, şehir ve ilçe bazında değişiklik gösterebilir. Örneğin, İzmir’in farklı ilçelerinde benzin fiyatları farklılık arz edebilir. Bergama, Güzelbahçe, Menderes, Kiraz, Konak ve diğer ilçelerdeki akaryakıt fiyatlarını filtreleme seçeneği ile kolayca görebilirsiniz.

LPG, benzin, motorin fiyat değişimi neden olur?

Türkiye ve dünya genelinde yaşanan ekonomik hareketlenmeler akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen başka birçok sistem bulunuyor. Dünya genelindeki petrol fiyatları, arz-talep dengesi, petrolün işlenme maliyetleri ve dağıtım süreçleri gibi etmenler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu sayede, V/Max kurşunsuz 95 benzin, V/Max dizel, V/Pro dizel ve PO otogaz fiyatlarını güncel olarak takip edebilirsiniz.

Türkiye’deki 81 ilin güncel akaryakıt fiyatlarına ulaşmak için linke tıklayınız