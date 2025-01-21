İzmir’deki akaryakıt fiyatları, farklı ilçelerdeki istasyonlar arasında değişiklik gösteriyor. Herkesin merak ettiği Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını bulabileceğiniz bu haberde, İzmir’in çeşitli ilçelerindeki en güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Çeşme, Konak, Buca, Bornova gibi merkez ilçelerdeki benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmayı takip etmek, doğru yakıt tercihini yapmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiği ve hangi faktörlerin fiyatlarda değişiklik yaratabileceği konusunda da önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

İzmir’deki akaryakıt fiyatları

İzmir’in farklı ilçelerinde akaryakıt fiyatları birbirinden farklı olabilir. Örneğin, Çeşme, Urla, Seferihisar, Konak, Buca, Bornova, Kınık gibi ilçelerdeki V/Max kurşunsuz 95, V/Max dizel, V/Pro dizel ve PO/gaz fiyatlarını kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca, bu sayfa üzerinden sadece güncel fiyatları değil, geçmiş akaryakıt fiyatlarını da KDV'li ya da KDV’siz olarak görüntüleyebilirsiniz. Böylece fiyatlar arasındaki dalgalanmayı takip edebilirsiniz. İstanbul’da akaryakıt alırken en uygun fiyatları öğrenmek için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

En güncel akaryakıt fiyatları

Benzin, motorin, LPG fiyatları gibi sorulara yanıt arıyorsanız, haberimiz üzerinden, Türkiye genelindeki tüm illerdeki akaryakıt fiyatlarını anında öğrenebilirsiniz. Fiyatlar, litre bazında V/Max kurşunsuz 95, V/Max dizel, V/Pro dizel ve PO/gaz olarak sıralanır. Güncel akaryakıt fiyatları hakkında bilgi sahibi olarak, aracınızın deposunu uygun fiyatlarla doldurabilir ve tasarruf sağlayabilirsiniz. Ayrıca, LPG, benzin ve motorin fiyatlarının yanı sıra gazlı araçlar için de güncel fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, arz-talep dengesine göre şekillenen global petrol fiyatlarından büyük ölçüde etkileniyor. Petrolün bulunması, işlenmesi ve dağıtım maliyetleri de bu fiyatları belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

En ucuz akaryakıt nerede?

2015 yılında açıklanan verilere göre, Türkiye’de en yüksek akaryakıt fiyatının olduğu il Hakkari, en ucuz fiyatların olduğu iller ise İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ olarak belirlenmişti. Ancak, akaryakıt fiyatları il bazında zaman içinde değişebileceğinden, güncel verilere sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız