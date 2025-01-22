İzmir’deki akaryakıt fiyatları, farklı ilçelerdeki istasyonlar arasında değişiklik gösteriyor. Herkesin merak ettiği Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? sorusunun yanıtını bulabileceğiniz bu haberde, İzmir’in çeşitli ilçelerindeki en güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Bayındır, Bergama, Aliağa, Dikili gibi merkez ilçelerdeki benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmayı takip etmek, doğru yakıt tercihini yapmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiği ve hangi faktörlerin fiyatlarda değişiklik yaratabileceği konusunda da önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları

İzmir’in farklı ilçelerinde akaryakıt fiyatları birbirinden farklı olabilir. Örneğin, Gaziemir, Karşıyaka, Karaburun, Narlıdere, Ödemiş, Karabağlar, Kınık gibi ilçelerdeki V/Max kurşunsuz 95, V/Max dizel, V/Pro dizel ve PO/gaz fiyatlarını kolayca öğrenebilirsiniz. Ayrıca, bu sayfa üzerinden sadece güncel fiyatları değil, geçmiş akaryakıt fiyatlarını da KDV'li ya da KDV’siz olarak görüntüleyebilirsiniz. Böylece fiyatlar arasındaki dalgalanmayı takip edebilirsiniz. İstanbul’da akaryakıt alırken en uygun fiyatları öğrenmek için haberin detaylarına göz atabilirsiniz.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, dünya genelinde ve Türkiye’de arz-talep dengesine göre şekillenen dünyadaki petrol fiyatlarından da büyük ölçüde etkileniyor. Petrolün bulunması, işlenmesi ve dağıtım maliyetleri ve ekonomik krizler de bu fiyatları belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

En ucuz akaryakıt hangi ilimizde?

2015 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) son açıkladığı benzin ve motorindeki tavan fiyat listesine göre Türkiye’de akaryakıt fiyatının en yüksek olduğu il Hakkari, en ucuz akaryakıt fiyatının olduğu iller ise İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte akaryakıt fiyatlarının dağılımı il il değişiklik göstermektedir ve bu doğrultuda en düşük - en yüksek fiyatların olduğu kentler de değişkenlik gösterebilir. Güncel benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı gibi bilgiler için dilerseniz haberi detaylı olarak inceleyebilir ve diğer illerle karşılaştırma yapabilirsiniz.

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