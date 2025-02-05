İzmir’deki akaryakıt fiyatları, farklı ilçelerdeki istasyonlar arasında değişiklik gösteriyor. Herkesin merak ettiği benzin, motorin, kurşunsuz benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar? Sorusunun cevabını bulabileceğiniz bu haberde, İzmir’in çeşitli ilçelerindeki en güncel KDV dahil akaryakıt fiyatlarını öğrenebilirsiniz. Buca, Urla, Seferihisar, Foça, Karşıyaka, Konak gibi merkez ilçelerdeki benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmayı takip etmek, doğru yakıt tercihini yapmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiği ve hangi faktörlerin fiyatlarda değişiklik yaratabileceği konusunda da önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.

İzmir’de akaryakıt fiyatları

İzmir’de akaryakıt fiyatlarını sizler için derledik. İzmir ilinin her semti için güncel V/Max kurşunsuz 95 benzin litre fiyatları veya benzin, mazot, dizel fiyatları farklılık gösterebilir. Bornova, Tire, Ödemiş, Güzelbahçe, Bayraklı, Menemen, Buca, Konak, Karaburun, Çiğli, Ödemiş ve tüm diğer ilçelerdeki V/Max kurşunsuz 95, V/Max dizel, V/Pro dizel, mazot, LPG fiyatları karşınızda. Ayrıca, burada sadece güncel fiyatlar değil, seçilen il ve ilçeye ait arşiv akaryakıt fiyatları da KDV’li ya da KDV’siz şekilde öğrenebilirsiniz. Böylece akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmayı anında görebilir, diğer il ve ilçelerle karşılaştırabilir ve takip edebilirsiniz. İzmir’de yaşayan vatandaşlar için önem taşıyan benzin, LPG, motorin fiyatları gibi bilgilere masa başında, mobil ortamda hakim olmak adına haberimizi dikkatle okuyabilirsiniz.

Benzin, mazot, dizel ve LPG fiyatları nasıl belirleniyor?

Dünya genelinde arz - talep dengesine göre değişen petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Petrolün aranması ve ortaya çıkarılması, işlenmesi, akabinde dağıtım süreci, ülkeler arası anlaşmalar gibi maliyeti etkileyen başka faktörler de var. Tüm bunlar akaryakıt fiyatlarını belirleyen sebeplerden yalnızca birkaçı olarak sayılabilir.

En ucuz akaryakıt hangi ilde?

2015 yılında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklanan benzin, LPG ve motorindeki tavan fiyat listesine göre Türkiye’de 81 il içinde akaryakıt fiyatının en ucuz akaryakıt fiyatının olduğu iller Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul olarak derlenmişti. En yüksek olduğu il ise Hakkari. Bununla birlikte akaryakıt fiyatlarının dağılımı il il değişiklik göstermektedir ve bu doğrultuda en düşük - en yüksek fiyatların olduğu kentler de değişkenlik gösterebilir. Güncel benzin fiyatı, motorin fiyatı gibi bilgiler için dilerseniz haberimizi okuyabilir, İzmir’in ilçelerindeki tüm akaryakıt fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

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