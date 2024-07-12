İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran 2024 tarihinde Konak bölgesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik üç adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında:
- 3 adet ruhsatsız tabanca
- 1 adet pompalı tüfek
- 1 adet 72 cm uzunluğunda kılıç
- 1 adet iki ucunda 25 cm bıçak olan zincir
- 58 adet sentetik uyuşturucu hap
- 15 gram metamfetamin uyuşturucu madde
- 2 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon sırasında, G.S ve K.Y isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon yapılan adreslerden birinde hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V isimli şüpheli, ekiplerimize silah kullanarak kaçmaya çalışırken kovalama sonucu zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Şüphelilerden G.S ve K.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.V isimli şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı.
Editör: Nurican ALBAYRAK