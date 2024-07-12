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Şüphelilerden G.S ve K.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.V isimli şüpheli ise adli makamlarca tutuklandı.

Operasyon sırasında, G.S ve K.Y isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon yapılan adreslerden birinde hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V isimli şüpheli, ekiplerimize silah kullanarak kaçmaya çalışırken kovalama sonucu zor kullanılarak etkisiz hale getirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran 2024 tarihinde Konak bölgesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik üç adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

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