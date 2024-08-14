İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir apartmandan daire satın alan ev sahipleri, binada ortaya çıkan gizli ayıplar nedeniyle müteahhit firmaya karşı açtıkları davada, toplamda 420 bin lira tazminat kazandı.

Gizli ayıpların tespiti ve dava süreci

Ev sahipleri, satın aldıkları dairelerin bulunduğu binada çeşitli sorunlarla karşılaştı. Dış cephede çatlama, kabarma ve dökülme gibi estetik sorunların yanı sıra, binanın rögarları ve yağmur suyu kanallarının sürekli tıkanması, balkonlardan su sızması gibi fonksiyonel sorunlar da yaşandı. Mülk sahipleri, bu ayıpların giderilmesini talep ederek müteahhit firmaya müracaat etti. Firmanın talepleri dikkate almadığını savunan vatandaşlar, noterden ihtarname çekerek ayıpların düzeltilmesini istedi. Sorunların giderilmemesi üzerine İzmir 1. Tüketici Mahkemesi'nde tazminat davası açıldı.

Firma savunması ve zaman aşımı iddiası

Mahkemede, müteahhit firmanın avukatı, davacılar tarafından belirtilen ayıpların inşaatın tamamlanmasından sonra meydana geldiğini savundu. Ayrıca, oturma ruhsatının 2016 yılında alındığını ve davanın 5 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu öne sürdü. Firma avukatı, yapıdaki sorunların kat maliklerinin yanlış uygulamalarından kaynaklandığını, örneğin balkon doğramalarının mantolama üzerine vida ile sabitlenmesinin sorunlara yol açtığını belirtti. Bunun yanı sıra, balkonların kimyasallarla yıkanmasının ve su oluklarının periyodik temizlik eksikliğinin tıkanmalara neden olduğunu iddia etti.

Mahkeme kararı ve tazminat

Mahkeme, yapılan uzman bilirkişi keşfi sonucunda, binada çeşitli yüzeysel deformasyonların tespit edildiğini belirtti. Çatlama, kabarma ve dökülmelerin büyük ölçüde çatı izolasyonu ve dış cephe uygulamalarındaki hatalardan kaynaklandığı ifade edildi. Ayrıca, balkonların suyun tahliyesini sağlayacak eğim verilmeden kaplandığı, zemin eğiminin yetersiz olduğu ve rögarların yetersiz kaldığı vurgulandı.

Mahkeme, müteahhit firmanın projelendirme, malzeme seçimi ve uygulama aşamasında gerekli özeni göstermediğine, dolayısıyla taşınmazı eksiksiz ve ayıpsız teslim etme yükümlülüğünü yerine getirmediğine karar verdi. Davalı firmanın, 420 bin lira ayıp giderim bedelinden sorumlu olduğuna hükmedildi. Bu meblağ, dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilerek davacılara tapudaki payları oranında ödenecek.

Mülk sahiplerinin avukatı açıklama yaptı

Mülk sahiplerinin avukatı Güney Çağatay Öz, ayıplı mallar konusunda mağdur tarafların haklarını aramaları gerektiğini belirtti. Öz, "Davanın her aşamasında binadaki ayıplı bölümleri detaylı olarak açıkladık. Mahkeme, bilirkişilerle birlikte yaptığı incelemede bu hataları yerinde gördü. Mülk sahipleri toplamda 420 bin lira tazminat almaya hak kazandı" diye konuştu.