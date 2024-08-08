Ali Paşa Meydanı'nın gözde yapılarından biri olan Hacı Salih Paşa Şadırvanı, 1828 yılından beri bu meydanın simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Şadırvanın zarif yapısının altında, uzun bir inşa kitabesi yer alıyor. Bu önemli eseri, döneminin Sadrazamı Salih Paşa, İzmir'deki Çeşmeli Ahmed Reşid aracılığıyla yaptırmış.

Tarihçesi ve restorasyonu

Hacı Salih Paşa Şadırvanı, zaman içinde harap olmuş ve 1894 yılında II. Abdülhamid tarafından restore edilmiştir. Bu restorasyona ait ikinci bir kitabe, şadırvanın musluk aynasında bulunuyor. Eser, özgün mimarisi ile dikkat çekiyor ve diğer birçok şadırvandan farklı olarak tek başına, bağımsız bir yapıda inşa edilmiştir. İstanbul’daki meydan şadırvanlarının İzmir’deki tek örneği olarak öne çıkıyor.

Mimari özellikleri

Şadırvan, sekizgen planlı ve yuvarlak kemerli bir yapıya sahip. Her kenarını sütunlar taşıyor ve bu yapının üzeri zarif bir kubbe ile örtülmüş. Kubbenin iç yüzeyi alçıyla kaplanmışken, dış yüzeyi kurşunla kaplanmış. Sütunların başlıkları, kıvrımlı çiçek motifleriyle süslenmiş; kemer köşeliklerinde ise çiçekler ve yıldızlar yer alıyor. Mermerden yapılmış sekizgen kubbeli su haznesinin her cephesi, süslü tepeliklerle taçlandırılmış.

Ziyaretçilerine serinlik sunan bir yapı

Bir zamanlar kervanların mola verdiği, ticaretin kalbi haline gelmiş bu meydanda bulunan şadırvan, bugün de ziyaretçilerini serinletmeye devam ediyor. İzmir’in tarihi dokusunu yansıtan bu zarif yapı, hem mimarisi hem de geçmişiyle göz kamaştırıyor.

Hacı Salih Paşa Şadırvanı: İzmir’in tarihi meydanına nasıl ulaşılır?

Adres: Ali Paşa Meydanı, Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Ulaşım bilgisi:

Toplu taşıma: İzmir’in çeşitli bölgelerinden otobüs ve dolmuş hatlarıyla Ali Paşa Meydanı’na ulaşabilirsiniz. Konak’tan hareket eden otobüsler ve tramvaylar bu bölgeye doğrudan hizmet vermektedir.

Yürüyerek: İzmir’in merkezinde bulunan Alsancak, Konak veya Kemeraltı bölgelerinden yürüyerek de Ali Paşa Meydanı’na ulaşabilirsiniz.

Şadırvan, çevresindeki tarihi yapılarla birlikte gezilmesi önerilen bir bölgededir, bu yüzden yürüyüş rotalarınıza dahil edebilirsiniz.