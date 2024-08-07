Hamza Rüstem Pasajı: İzmir’in görsel hafızası

İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı’nda bir adım atınca, karşınıza çıkacak bu pasajın hikayesi oldukça ilginç. Günümüzde Hamza Rüstem Pasajı olarak bilinen bu yapı, eski zamanlarda Emirler Hanı olarak tanınıyordu.

Tarihi derinlikler

Emirler Hanı'nın 19. yüzyılın ortalarında inşa edildiği düşünülüyor. Bu dönemde, hanın kapıları ve iç mekanları tamamen ahşaptan yapılmıştı. Han, geniş bir avluya sahipti ve avlunun ortasında muhtemelen bir mescit olarak kullanılan ahşap bir baraka bulunuyordu. Emirler Hanı, çevresindeki konut alanlarıyla çarşı arasında bir geçiş bölgesi oluşturuyordu. Özellikle sebze ve meyve pazarlarıyla tanınıyordu.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte yapılan imar değişiklikleri sonucunda, Emirler Hanı 1922 öncesinde Frenk Çarşısı'ndan ilham alınarak iki katlı ve betonarme bir pasaj haline getirildi. Bu yenilikle birlikte pasaj, Emirler Çarşısı olarak anılmaya başladı. Çarşıda gömlekçiler, radyolar için tamirciler, Hamza Rüstem’in fotoğrafhanesi ve fotoğraf malzemeleri satan dükkanlar bulunuyordu.

Hamza Rüstem ve fotoğrafçılığın izleri

Pasaja adını veren Hamza Rüstem, İzmir'de stüdyo açan ilk Müslüman Türk fotoğrafçısı olarak bilinir. 1925 yılında bu pasajda fotoğrafhanesini açmış ve bu yer, bir okul gibi fotoğrafçılığın gelişimine katkı sağlamıştır. Hamza Rüstem, 90’lı yaşlarına kadar fotoğraf çekmeye devam etmiş ve hem İzmir’in hem de Türk fotoğraf tarihinin önemli bir figürü olmuştur.

Bugün Hamza Rüstem Pasajı, tarih ve kültür meraklıları için bir keşif noktası olmanın yanı sıra, geçmişin izlerini taşıyan özgün bir mekan olarak dikkat çekiyor. İzmir’in bu tarihi köşesini gezip görmek, şehre dair önemli bir kültürel deneyim sunuyor.

İzmir Kemeraltı’nda Hamza Rüstem Pasajı’na nasıl ulaşılır?

Adres: Hamza Rüstem Pasajı, Kemeraltı Çarşısı, 35230 Konak, İzmir'de yer almaktadır.

Nasıl ulaşılır:

Toplu taşıma: İzmir'in merkezi bölgelerinden Kemeraltı'na otobüs, dolmuş veya metro ile ulaşabilirsiniz. Konak Metro İstasyonu'ndan çıktıktan sonra, Kemeraltı yönünde yürüyerek kısa bir sürede Hamza Rüstem Pasajı'na ulaşabilirsiniz.

Özel araç: İzmir şehir merkezinde bulunan Kemeraltı’na özel araçla gelmek isterseniz, çevredeki otoparkları kullanabilirsiniz. Kemeraltı bölgesindeki dar sokaklarda park yerleri sınırlı olabilir, bu yüzden toplu taşıma kullanmak daha pratik olabilir.

Hamza Rüstem Pasajı, Kemeraltı’nın kalbinde yer aldığı için, çevresindeki tarihi mekanları gezip görme fırsatını da değerlendirebilirsiniz.