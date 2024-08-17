Hanedan Beach Club: İzmir'in Huzur Dolu Kumsalı

Hanedan Beach Club, İzmir’in merkezine yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta, doğal güzellikleriyle ünlü bir sahil beldesinde yer alıyor. Burası, mavi bayraklı özel plajı, çeşitli su sporları aktiviteleri ve geniş sosyal olanaklarıyla hem dinlenmek hem de eğlenmek isteyenler için ideal bir tatil noktası.

Mavi bayraklı plaj

Hanedan Beach Club’ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, 800 metre uzunluğundaki özel plajıdır. Mavi bayrak ile ödüllendirilen bu plaj, temizliği ve su kalitesiyle biliniyor. İster güneşin tadını çıkarın, ister denizin serin sularında yüzün; burası tatilinizin keyifli anlarına ev sahipliği yapacak.

Su sporları ve aktiviteler

Plajın hemen yanında, su sporları meraklıları için çeşitli olanaklar sunuluyor. Rüzgar sörfü, kano ve jet ski gibi su sporları aktiviteleri, denizle iç içe vakit geçirmeyi sevenler için mükemmel bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca, balık tutma imkanı da sunulan bu tesiste, denizden lezzetli bir av yakalamanın keyfini çıkarabilirsiniz.

Spor ve eğlence

Hanedan Beach Club, spor aktivitelerine de önem veriyor. Plaj voleybolu ve masa tenisi gibi açık hava sporları ile hem eğlenebilir hem de formda kalabilirsiniz. Ayrıca, sosyal etkinlikler ve turnuvalarla tatilinizi daha da renklendirebilirsiniz.

Restoran ve yeme içme

Tesisin restoranında, geniş bir yelpazede lezzetli yemekler sunuluyor. Hem yerel hem de uluslararası mutfaklardan örnekler bulabileceğiniz menü, damak zevkinize hitap edecek çeşitler içeriyor. Sahildeki restoran, deniz manzarası eşliğinde keyifli bir yemek deneyimi sunarak tatilinizin tadını iki katına çıkaracak.

Hanedan Beach Club, İzmir’den kısa bir mesafede bulunmasına rağmen, size sanki uzak bir tatil beldesindeymişsiniz gibi bir deneyim sunuyor. Temiz plajı, çeşitli su sporları imkanları, geniş spor ve eğlence seçenekleri ile hem dinlenmek hem de hareketli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir tercih. İster yalnız başınıza bir kaçış yapın, ister ailenizle birlikte keyifli bir tatil geçirin, Hanedan Beach Club’da unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Hanedan Beach Club konum ve ulaşım bilgileri

Hanedan Beach Club, Türkiye’nin batısında yer alan İzmir iline bağlı bir tatil beldesindedir. İzmir şehir merkezine yaklaşık 75 kilometre mesafededir. Tesis, İzmir’in hemen dışındaki doğal güzelliklerle çevrili bir bölgede, denizle buluşan huzurlu bir kumsalda konumlanmıştır.

Adres: Hanedan Beach Club Akkum Mahallesi, Hanedan Sokak No: 24, Çeşme, İzmir, Türkiye.

Nasıl ulaşılır?

Özel araç ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Hanedan Beach Club’a özel araçla gitmek oldukça kolaydır. İzmir’in Çeşme ilçesine doğru ilerleyin.

İzmir-Çeşme Yolu'nu takip ederek, Çeşme merkezine yaklaştığınızda Akkum Mahallesi’ne yönelin. Hanedan Beach Club, Akkum Mahallesi'nde, Hanedan Sokak üzerinde bulunmaktadır. Yol tarifi alarak doğrudan adrese ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile ulaşım: İzmir şehir merkezinden Çeşme'ye otobüs veya minibüsle seyahat edebilirsiniz. Bu araçlar genellikle İzmir Otogarından hareket eder.

Çeşme’ye vardıktan sonra, Akkum Mahallesi’ne minibüs veya taksiyle geçebilirsiniz. Hanedan Beach Club’ın adresini belirtirseniz, yerel taksi şoförleri sizi doğru yere yönlendirebilir. Hava Yolu ile ulaşım: İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na uçakla geldikten sonra, havalimanından Çeşme’ye ulaşmak için otobüs, araç kiralama veya taksi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Havalimanından Çeşme’ye direkt otobüs seferleri bulunur. Bu otobüslerle Çeşme merkezine geçip, oradan Akkum Mahallesi’ne geçebilirsiniz.