Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sn. Sedat ILDIZ, İl Müdürümüz Mustafa Şahin, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür V. Bahar YILDIRIM, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü B. Kürşad SEVİM, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent ÜNGÜR, Buca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yasin SOYLU, Karabağlar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özer MATUR ve İlçe Müdürlüğü personellerinin katılımı ile yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Karşıyaka, Buca ve Karabağlar ilçelerinde bulunan kurbanlık satış ve kesim yerleri incelendi. Bu incelemeler, hem üreticilerin hem de vatandaşların sağlıklı ve güvenli kurbanlık hizmeti alabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Ziyaret esnasında konuşan Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sedat ILDIZ, “Kurban Bayramı süresince halkımızın sağlıklı ve güvenli kurbanlık et temin edebilmesi için denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Üreticilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını dinliyor ve çözüm önerileri sunuyoruz. Denetimlerimizde, kurbanlık hayvanların sağlık durumlarından kesim koşullarına kadar birçok önemli noktayı gözden geçiriyoruz. Amacımız, bayram boyunca halkımızın gönül rahatlığıyla kurban ibadetini gerçekleştirebilmesi.” ifadelerini kullandı.

İl Müdürümüz Mustafa Şahin ise yaptığı açıklamada, “Bayram boyunca vatandaşlarımızın hijyenik koşullarda kurban ibadetini gerçekleştirmelerini sağlamak. Bu doğrultuda ekiplerimizle birlikte sahadayız ve tüm denetimleri hassasiyetle gerçekleştiriyoruz. Kurbanlık hayvanların uygun koşullarda satışı ve kesimi için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Üreticilerimizle yaptığımız görüşmelerde, onların taleplerini ve önerilerini dikkate alarak, daha iyi hizmet sunmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

İncelemeler sırasında, Karşıyaka, Buca ve Karabağlar’ da ki kurbanlık satış ve kesim yerleri detaylı bir şekilde kontrol edildi. Pazarlardaki hayvanların kurbanlık için uygun olup olmadığı, pasaport/nakil belgeleri, pazarların hayvan refahı için uygun olup olmadığı, kesim yerlerinin hijyen koşulları ve genel düzenlemeler denetlendi. Üreticilere, hayvanların beslenmesi, sağlık kontrolleri ve kesim süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, vatandaşlara kurbanlık hayvan seçerken dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgi verildi.

İl Müdürlüğümüz personelleri tarafından Kurban Bayramı boyunca da denetimlerimiz aralıksız sürdürülecek, halk sağlığını korumak ve bayramın huzur içinde geçmesini sağlamak için tüm önlemler titizlikle uygulanacaktır. Bu incelemenin, kurbanlık hizmetlerinin kalitesini artırmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.