İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri'nden alınan bilgilere göre, Yeşildere Caddesi üzerinde Bornova istikametine doğru seyir halinde olan bir araç, Hilal Köprü çıkışında teknik bir arıza nedeniyle durmuş durumda. Olay yerine derhal müdahale eden ekipler, aracı güvenli bir şekilde yol dışına çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu durum, Hilal Köprüsü çıkışında geriye doğru yoğun bir trafik akışına neden olmuş durumda, özellikle Demente Mobilya civarında trafik akışı yavaşlamış durumda. Sürücüler, alternatif güzergahları kullanarak bu bölgeden geçişlerini planlamaları konusunda uyarılıyor.