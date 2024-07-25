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Hilltown Karşıyaka AVM, haftanın her günü 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.

Hilltown Karşıyaka, evcil hayvan dostu bir alışveriş merkezi olup, evcil hayvan sahiplerine konforlu bir ziyaret deneyimi sunarken, belirli kurallara uymalarını teşvik eder.

İzmir Ege Perla AVM nerede? İzmir Ege Perla AVM'ye nasıl gidilir?

İzmir Ege Perla AVM nerede? İzmir Ege Perla AVM'ye nasıl gidilir?

Hilltown Karşıyaka, alışveriş ve eğlence ihtiyaçlarınızı karşılayarak konforlu bir ziyaret deneyimi sunar.

Hilltown Karşıyaka'ya ulaşmak için çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur:

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