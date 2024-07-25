İzmir Hilltown Karşıyaka alışveriş merkezi nerede?
Hilltown Karşıyaka, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, Yalı Mahallesi, 6522 Sokak, No: 3 adresinde yer almaktadır.
Nasıl ulaşılır?
Hilltown Karşıyaka'ya ulaşmak için çeşitli ulaşım seçenekleri mevcuttur:
- Çevreyolundan Mavişehir istikametini takip edebilir veya Altınyol-Anadolu Caddesi üzerinden Mavişehir yönlendirme tabelalarını izleyerek ulaşabilirsiniz.
- İZBAN ile Mavişehir durağında inerek yürüme mesafesindeki Hilltown Karşıyaka'ya ulaşabilirsiniz.
- Metro hattını kullanarak Halkapınar veya Hilal durağından İZBAN’a aktarma yaptıktan sonra Mavişehir durağında inerek Hilltown Karşıyaka'ya varabilirsiniz.
- Karşıyaka-Mavişehir istikametine giden tüm otobüslerle Mavişehir otobüs durağında inerek Hilltown Karşıyaka'ya ulaşabilirsiniz.
- Ataşehir-Alaybey tramvay hattında M.Kemal Atatürk Spor Salonu durağında inerek Hilltown Karşıyaka'ya ulaşabilirsiniz.
- Karşıyaka-Şemikler güzergahında çalışan minibüslerle Hilltown Karşıyaka'ya rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
İzmir Hilltown Karşıyaka AVM'de sunulan hizmetler nelerdir?
Hilltown Karşıyaka, alışveriş ve eğlence ihtiyaçlarınızı karşılayarak konforlu bir ziyaret deneyimi sunar.
- Mağazalar: Moda, elektronik, kozmetik ve ev eşyaları gibi geniş bir ürün yelpazesi.
- Yiyecek ve İçecek: Fast food, kafe ve restoran seçenekleri.
- Sinema: Modern salonlar ve son teknoloji projeksiyon-ses sistemleri.
- Çocuk Eğlence Alanları: Eğlence ve oyun alanları.
- Otopark: Geniş ve güvenli park alanları.
- Wi-Fi: Ücretsiz genel Wi-Fi erişimi.
- Engelli Dostu Hizmetler: Özel park yerleri ve erişilebilir alanlar.
- Güvenlik: 24 saat güvenlik ve kamera sistemleri.
Hilltown Karşıyaka, evcil hayvanlar için güvenli ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunar.
Hilltown Karşıyaka, evcil hayvan dostu bir alışveriş merkezi olup, evcil hayvan sahiplerine konforlu bir ziyaret deneyimi sunarken, belirli kurallara uymalarını teşvik eder.
Hilltown Karşıyaka AVM, haftanın her günü 10:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.
Kaynak: HABER MERKEZİ