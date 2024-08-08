Hisar Cami Şadırvanları: Tarihin su mirası

Hisar Cami’nin önünde, caminin dış avlusunda yer alan Evliyazade Şadırvanı, caminin sol tarafında, giriş kapısının hemen yanındadır. Şadırvanın üzerinde bulunan kitabeye göre, bu şadırvan ilk olarak Ahmet Said tarafından yaptırılmıştır. Ancak 1876 yılında Evliyazade İbrahim Efendi tarafından restore edilmiştir. Kitabenin üst kısmında kıvrımlı yapraklarla süslenmiş bir bezeme bulunurken, alt kısmında ise tarih ve hattatın imzası yer alıyor.

Bakırcı Mahmut Efendi Şadırvanı

Caminin sağ tarafında, daha geç bir dönemde yapılan Bakırcı Mahmut Efendi Şadırvanı bulunuyor. Bu şadırvan, 9 Nisan 1883 tarihinde Bakırcı Mahmut Efendi'nin oğlu Hacı Mahmud Efendi tarafından yaptırılmıştır. Hacı Mahmud Efendi, aynı zamanda kendi şadırvanına su tahsisi için bir vakfiye düzenlemiştir. Şadırvanın kitabesi sekiz satırdan oluşur ve köşelerde soyut yapraklarla bezenmiştir.

Şadırvanların özellikleri

Her iki şadırvan da sekizgen şeklinde bir su haznesine sahiptir. Hazneler, on altı dilimden oluşur ve aralarına cam yerleştirilmiştir. Üzerleri ise metal bir külahla kapatılmıştır. Mermerden inşa edilen bu şadırvanlar, aynı mimari özelliklere sahip olup, suyu sürekli akmaktadır. Hem Evliyazade hem de Bakırcı Mahmut Efendi Şadırvanları, tarihi doku ve estetik açıdan önemli yapılar olarak Hisar Cami’nin önünde dikkat çeken detaylar arasında yer almaktadır.

Hisar Cami’ne nasıl ulaşılır?

Hisar Cami İzmir’in tarihi Konak ilçesinde yer alır. Şadırvanlara ulaşmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Adres: Hisar Cami, Şair Eşref Bulvarı, No:10, Konak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır. Ulaşım: Toplu taşıma: İzmir şehir merkezinden gelen otobüsler ve metro hatlarıyla Konak’a ulaşabilirsiniz. Konak Meydanı’na geldikten sonra kısa bir yürüyüşle Hisar Cami’ye ulaşabilirsiniz.

Özel araç: İzmir şehir merkezinden Konak’a doğru gitmek için Şair Eşref Bulvarı’nı takip edebilirsiniz. Cami çevresinde otopark bulmak genellikle mümkündür.