İzmir’in baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi ve bazı ilçelerde planlı su kesintilerinin uygulanmasıyla kentte su krizi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), yeraltı su kaynaklarını tespit etmek için başlattığı 200 noktalık hidrojeolojik etüt ihalesine teklif gelmemesi üzerine süreci iptal etti.

İhale kapsamı ve hedef

İZSU’nun ihalesi, İzmir’in Menderes, Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz, Beydağ, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Bayraklı, Konak, Buca, Karabağlar, Güzelbahçe, Seferihisar, Urla, Karaburun, Çeşme, Menemen, Aliağa, Foça, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde yürütülecekti.

Ayrıca Manisa’nın Salihli ve Yunusemre ilçeleri de ihale kapsamına alınmış, İzmir’e su temini tartışmalarına bilimsel veri sağlaması hedeflenmişti. İhale ile 100 adet DES ölçüm noktası Kısım-1, 100 adet DES ölçüm noktası Kısım-2 olmak üzere toplam 200 noktada etüt yapılması planlanıyordu.

İhalenin iptali ve yeniden süreç

Ancak, ihaleye teklif gelmemesi nedeniyle süreç iptal edildi. İZSU yetkilileri, kısa süre içinde yeniden ihaleye çıkmayı planlıyor.

İhalenin önemi

Uzmanlar, ihalenin İzmir’in yeraltı su rezervlerinin bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi ve gelecekteki su yönetimi politikalarının oluşturulması açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Özellikle kuraklık riski altındaki bölgelerde yapılacak DES ölçümleri, yeni su kaynaklarının tespiti ve mevcut kaynakların sürdürülebilir kullanımı için temel veri sağlayacaktı.