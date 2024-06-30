İzmir'de yaşayanlar, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı doğrultusunda, bugün ve yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, bugün ve yarın İzmir il genelinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli şekilde (50-70 km/s) esmesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca, kısa süreli fırtına hızlarının ise saatte 80 km'ye kadar çıkabileceği ifade edildi.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın saat 18.00 itibariyle etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ancak, bu süre zarfında ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlar, açık alanlarda bulunan nesneleri güvenli yerlere taşımaları ve dışarı çıkarken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

İlgili kurumlar ve yerel yönetimlerin, olası acil durumlar için hazırda beklediği ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Belediyelerin ekiplerinin, olası hasarları en kısa sürede gidermek için hazır halde olduğu bildirildi.