AFAD Başkanlığı ve Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirerek SARI UYARI yayımladı. Uyarıya göre yağışlar, 3 Ocak 2025 saat 23.00 ile 4 Ocak 2025 saat 17.00 arasında etkili olacak.

Olumsuzluklara karşı uyarı

Yetkililer, yoğun yağışların neden olabileceği şu olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi:

Sel ve su baskınları

Yıldırım düşmesi

Ulaşımda aksamalar

Heyelan riski

Yağış anında kuvvetli rüzgar

Vatandaşlara öneriler:

Ani su baskınlarına karşı bodrum katlarındaki eşyalarınızı güvenceye alın.

Dere yatakları ve alçak bölgelerden uzak durun.

Yıldırımdan korunmak için açık alanlarda metal eşyalardan uzak durun.

Araç kullanacak sürücüler, su birikintilerine dikkat ederek yavaş ve kontrollü ilerlesin.

Yetkililerin ve AFAD’ın anonslarını takip edin.

AFAD ve Meteoroloji'den açıklama

AFAD ve Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışın zaman zaman şiddetini artırabileceğini vurgulayarak, özellikle sabaha karşı ve öğle saatlerinde etkili olmasının beklendiğini belirtti.