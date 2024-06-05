Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'in önemli bir üretim merkezi olmasına rağmen, yatırım alanlarının yetersizliğine dikkat çekiyor. Yorgancılar, bölgedeki yatırımcı potansiyeline rağmen, büyük sanayi alanları için arsa kıtlığının büyük bir sorun olduğunu belirtiyor. Türkiye genelindeki Organize Sanayi Bölgeleri'nde parsel doluluk oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğunu dile getiren Yorgancılar, İzmir'de bu oranın yüzde 70'in üzerinde olduğunu vurguluyor. Bu durumun, ülke sanayisinin ve istihdamın büyük kısmının İzmir'de gerçekleşmesiyle birlikte, yatırım potansiyelini olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Özellikle, bilişim ve yenilenebilir enerji sektörlerinin öncelikli yatırım alanları olduğunu belirten Yorgancılar, İzmir'in deniz kıyısında konumlanması ve güneş enerjisinden yıl boyunca yararlanma avantajlarıyla, yenilenebilir enerjide model bir şehir olabileceğini vurguluyor. Ayrıca, dijitalleşmenin büyümeye olumlu etkilerine dikkat çeken Yorgancılar, teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

EBSO olarak, İzmir'i geleceğe taşıyacak sektörlerin belirlenmesi ve bölgenin ihtisaslaşması konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yorgancılar, İzmir'in teknoloji ve inovasyon üssü olması için çabaladıklarını söylüyor. Teşvikli yatırımlarda İzmir'in payının artırılması gerektiğini vurgulayan Yorgancılar, İzmir'in potansiyelini daha etkin şekilde kullanmak için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.