Konak’ın kalbinde kültür ve sanat: Türkan Saylan Kültür Merkezi

Konak Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Türkan Saylan Kültür Merkezi, hem Konaklılar hem de tüm İzmirliler için kültür ve sanat alanında önemli bir yer tutmaktadır. Konak ilçesinde günlük olarak bir milyon insan yaşıyor ve bu kalabalık, kültürel etkinliklerden doğrudan etkileniyor. Merkezimizin, Alsancak’taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi yoğun bir bölgede bulunması, bu etkileşimi artırıyor.

Etkinlikler ve Kurslar:

Türkan Saylan Kültür Merkezi, resim sergileri, paneller, söyleşiler ve film gösterimleri gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, çocuklar, gençler ve yetişkinler için çeşitli kurslar da düzenlenmektedir.

Bina Yapısı ve Salonlar:

Bina yedi katlı olup, kültürel faaliyetler ve idari işlevler için çeşitli alanlar sunmaktadır:

3. Kat: 3/A Salonu: 30 kişilik kapasiteye sahip bu salon, barkovizyon sistemi bulunmamakta ve genellikle söyleşi ve panel etkinlikleri için kullanılmaktadır. 3/B Salonu: Duvarları aynalarla kaplı olan bu salon, 60 m² alana sahip olup, dans ve bale dersleri için uygundur.

4. Kat: 4/A Salonu: Resim ve heykel çalışmaları için uygun bir alan sunar ve 30 kişi aynı anda çalışabilir. 4/B Salonu: 60 kişilik bu salon, sinema ve kurgu atölyeleri için donatılmış olup, barkovizyon, kamera ve kurgu ekipmanlarına sahiptir.

5. Kat: Kültür Müdürlüğü'nün idari birimleri burada yer almaktadır. İzmir için Tarih, Kültür, Turizm Rehberi

6. Kat: Sanat galerimiz burada bulunmaktadır.

7. Kat: Fuaye Alanı: Küçük bir fuaye ve büyük ekran LED TV mevcuttur. Etkinlikler öncesinde kokteyl düzenlenebilir ve LED ekran TV’de sunumlar ve slayt gösterimleri yapılabilir. Benal Nevzat Salonu: 108 kişilik kapasiteye sahip bu salon, sahne, kulis odası, ses ve ışık odası ile donatılmıştır.



Türkan Saylan Kültür Merkezi’ndeki sosyal ve kültürel aktiviteler

Resim Sergileri: Yerel ve ulusal sanatçılardan çeşitli resim sergileri düzenlenir. Bu sergiler, hem sanatseverler hem de sanatla ilgilenen herkes için ziyaret edilebilir.

Paneller ve Söyleşiler: Sosyal, kültürel ve bilimsel konularda paneller ve söyleşiler düzenlenir. Uzman konuşmacılar, önemli konular hakkında bilgi verir ve tartışmalar gerçekleştirir.

Film Gösterimleri: Sinema severler için çeşitli film gösterimleri yapılır. Bu gösterimler, hem klasik hem de güncel filmleri içerebilir.

Dans ve Bale Dersleri: 3/B Salonu, dans ve bale dersleri için uygun bir alan sunar. Bu dersler, çocuklar, gençler ve yetişkinler için düzenlenir.

Resim ve Heykel Atölyeleri: 4/A Salonu, resim ve heykel çalışmaları için atölyeler düzenler. Katılımcılar burada yaratıcı çalışmalara katılabilirler.

Sinema ve Kurgu Atölyeleri: 4/B Salonu, sinema ve kurgu ile ilgili atölye çalışmaları için donatılmıştır. Katılımcılar film yapımı ve kurgu konularında eğitim alabilirler.

Kültürel Etkinlikler ve Kokteyller: 7. katın fuaye alanı, etkinlik öncesi kokteyller düzenlemek ve sunumlar yapmak için kullanılır. Büyük ekran LED TV, sunum ve slayt gösterimleri için uygun bir ortam sağlar.

Sanat Galerisi: 6. katta bulunan sanat galerisi, sanat sergileri ve sergileme etkinlikleri için kullanılmaktadır.

Konak’ta Kültür Merkezi Türkan Saylan: Adres ve ulaşım detayları

Türkan Saylan Kültür Merkezi, İzmir’in Konak ilçesinde, yoğun bir bölge olan Alsancak’ta, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yer almaktadır. Merkeze toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşılabilir. Ayrıca, Alsancak’tan yürüyüş mesafesinde bulunur. Adresi: Kıbrıs Şehitleri Caddesi No: 88, Alsancak, Konak, İzmir'de yer almaktadır.