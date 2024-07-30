Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, sadece Konaklı vatandaşlara değil, tüm İzmirlilere hizmet vererek kültür ve sanat alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.

Etkinlik Alanları:

Kültür merkezinde iki adet salon bulunmaktadır:

Avni Anıl Sahnesi: 274 kişilik kapasiteye sahip bu salon, konser, tiyatro ve paneller için kullanılmaktadır. Ayrıca bir adet projeksiyon makinesi bulunmaktadır.

Gülriz Sururi Sahnesi: 462 kişilik kapasitesiyle yine çok amaçlı olarak kullanılmaktadır.

Eğitim ve Atölye Alanları:

Kültür merkezinde ayrıca çeşitli kurslar ve atölyeler düzenlenmektedir:

Kurs Odaları: 40 kişilik ve 30 kişilik olmak üzere iki adet kurs odası bulunmaktadır.

Resim Atölyesi: 15 kişilik kapasiteye sahiptir.

Sanat Galerisi: Sanatseverlere hitap eden bir sergi alanı mevcuttur.

Tarihçesi:

Kültür merkezi, İzmir Belediye Başkanlığı görevini 1954-1955 yıllarında üstlenmiş olan Dr. Selahattin Akçiçek'in adını taşımaktadır. 2003 yılında açılan merkez, çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik kurslar düzenleyerek İzmir'in kültürel hayatına büyük katkı sağlamaktadır.

Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, çeşitli etkinlikleri ve kurslarıyla hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam sunarak İzmir'in kültürel zenginliğini artırmaya devam etmektedir.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi: Etkinliklerin adresi

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, İzmir'in Konak ilçesinde merkezi bir konumda yer almaktadır. Şehir içi toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir. İzmir Metro, tramvay ve otobüs hatları kültür merkezine yakın duraklarda hizmet vermektedir. Ayrıca, araçla gelmek isteyenler için çevrede otopark imkânları da bulunmaktadır.

Kültür Merkezi'nin Adresi: Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Adres: Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:32, 35220 Konak/İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.