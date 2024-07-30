Türkiye’nin ilk özel resim müzesi: Selçuk Yaşar Resim Müzesi

Selçuk Yaşar Resim Müzesi, kültür hizmetlerinin önemli bir parçası olarak İzmir’de sanatseverlerle buluşuyor. Restore edilen eski bir İzmir evinde yer alan bu yaşayan sanat kurumu, 1985 yılında kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye’nin ilk özel resim müzesi olan Selçuk Yaşar Resim Müzesi, DYO Resim Yarışmaları'nda ödül kazanan eserlerle zenginleşen koleksiyonuyla Türk resim sanatındaki yarım yüzyıllık birikimi gözler önüne seriyor.

Selçuk Yaşar Sanat Galerisi ise 1990 yılında müzenin alt katında hizmete girdi. Yıl boyunca düzenlenen resim sergileriyle sanatseverleri ağırlayan galeri, açılışından bu yana 286 sergiye ev sahipliği yaparak sanatın kalbinde bir yolculuk sunuyor.

Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın işletmelerinden biri olarak, kültür ve sanatın yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

İzmir'in sanat kalbi: Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Galerisi'ne nasıl ulaşılır?

Adres: Şehit Fethi Bey Caddesi No: 120, Alsancak, İzmir'de yer almaktadır.

Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi'ne ulaşmak oldukça kolaydır. İzmir’in merkezi bir bölgesinde, Alsancak’ta yer almaktadır. Toplu taşıma araçlarıyla müzeye rahatça ulaşabilirsiniz.

Trenle: İzban hattını kullanarak Alsancak İstasyonu’nda inebilirsiniz. İstasyondan kısa bir yürüyüşle müzeye ulaşabilirsiniz.

Otobüsle: Alsancak bölgesine giden otobüs hatlarından herhangi birini kullanarak müzeye ulaşabilirsiniz. En yakın durak, müzenin sadece birkaç dakika yürüme mesafesindedir.

Araçla: Kendi aracınızla geliyorsanız, Şehit Fethi Bey Caddesi üzerinde park yerleri bulunmaktadır.