Alsancak’ta bir zaman yolculuğu: TCDD Müze ve Sanat Galerisi

İzmir’in Alsancak semtinde, Alsancak Garı’nın karşısında yer alan TCDD Müze ve Sanat Galerisi, Türkiye’nin demiryolu tarihine ışık tutan önemli bir yapıdır. İlk olarak 1990 yılında hizmete açılan bu yapı, 2002-2003 yıllarında yapılan düzenlemelerle birinci katı müze, ikinci katı ise sanat galerisi olarak kullanılacak şekilde restore edilmiştir. Müzenin kökenleri, Cumhuriyet’in ilk Nafıa Vekili Behiç Bey’in demiryollarına ait antikaların toplanıp korunması amacıyla başlattığı girişime kadar uzanmaktadır.

Müzenin tarihi ve yapısı

1850'li yıllara dayanan geçmişiyle, TCDD İzmir Müzesi, ilk olarak İngiliz tüccarların ticari eşyalarını depoladığı bir bina olarak kullanılmıştır. Daha sonra, İzmir-Aydın Osmanlı Demiryolu Şirketi’nin idareci lojmanı olarak hizmet vermiştir. Müze binası iki katlı olup, dokuz oda ve iki holden oluşmaktadır. İlk girişte kantarlar, duvar saatleri ve çeşitli istasyonlardan toplanmış musluklar sergilenmektedir. Ayrıca, telefonlar, tabelalar, daktilolar, masalar ve telgraf makineleri de bu bölümde yer almaktadır. Telgraf makineleri, geçmişte trenlerin iletişiminde kullanılmış olup, bazıları halen çalışır durumdadır.

İkinci odada ise eski yol yapım gereçleri, tren plakaları, lambalar, hesap makineleri, eski fenerler, yazışma gereçleri ve vagon restoranlarında kullanılan yemek takımları sergilenmektedir. Bu odada ayrıca eski bir piyano, buharlı trenlere ait objeler, sağlık gereçleri, biletler ve İzmir’e gelen harem vagonunun bir bölümü de bulunmaktadır. Ayrıca, İzmir-Aydın Demiryolu hattının yapımında kullanılan malzemeler de sergilenmektedir.

Sanat galerisi ve sergiler

Müzenin ikinci katı sanat galerisi olarak kullanılmaktadır. Bu katta, TCDD’ye ait daktilolar, masalar ve bekleme bankları sergilenmektedir. Galeride yılda ortalama 20 sergi düzenlenmektedir, bu da müzenin ziyaretçi trafiğini artırmaktadır. Müze ziyaretçileri, aynı zamanda galeriyi de ziyaret etmektedir.

Atatürk’ün beyaz treni

Müzenin önemli bir parçası da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün iç gezilerinde kullandığı dokuz vagondan oluşan "Beyaz Tren"in bir vagonudur. İzmir Alsancak Garı’nda sergilenen bu vagonda, abanoz kaplı bir masa, epengle kaplı büyük bir koltuk ve küçük koltuklar bulunmaktadır. Ayrıca, bir radyo, iki elektrik prizi, üç çağırma zili ve bir telefon da vagonda yer almaktadır. Yatak odasında geniş bir yatak, abanoz kaplı tavan ve meşe ile abanozdan yapılmış bir gardrop bulunmaktadır. Yemek salonunda ise abanoz kaplı büyük bir yemek masası, iki berjer koltuk ve maun kaplı sekiz küçük koltuk bulunmaktadır.

İzmir Alsancak’ta TCDD Müze ve Sanat Galerisi: Ulaşım ve adres bilgileri

Adres: TCDD Müze ve Sanat Galerisi, İzmir, Alsancak Garı’nın karşısında yer almaktadır. Tam adresi ise, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, No:1, Alsancak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Nasıl Ulaşılır?

Özel Araç ile: İzmir şehir merkezinden Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na doğru gidin. Alsancak Garı'nı geçtikten sonra, karşı tarafta yer alan müze ve sanat galerisi binasını görebilirsiniz. Otopark seçenekleri müze çevresinde mevcuttur.

Toplu Taşıma ile: İzmir’deki otobüs ve metro hatları Alsancak bölgesine sıklıkla sefer düzenlemektedir. Alsancak Garı durağında inip, garın karşısına geçerek müzeye ulaşabilirsiniz.