Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkü: Tarih ve sanatın buluşma noktası

2005 yılı, Wilkinson Köşkü için önemli bir dönüm noktasıdır. Harabe durumdaki köşk, Ege Üniversitesi'nin kuruluşunun 50. yılı şerefine kapsamlı bir restorasyondan geçirilmiştir. Bu süreçte, köşk, E.Ü. 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi olarak yeniden hayat bulmuştur. Restorasyonun ardından köşk, üniversitenin sanat merkezi olarak hizmet vermeye başlamış ve sanatseverlerin buluşma noktası olmuştur. Ayrıca, köşk, E.Ü. Uluslararası İlişkiler ve AB Ofisi olarak da kullanılmaktadır. Ege Üniversitesi'nin 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi, İzmir’in tarihi dokusuyla modern sanatın birleştiği önemli bir kültürel merkez olarak dikkat çekmektedir.

Levanten evleri, İzmir’in mimarlık tarihinde önemli bir yer tutar. Bu evlerden bir kısmı günümüze ulaşabilmiş ve Bornova ile Buca’da bulunan bazıları, yenileme çalışmalarıyla eski görkemlerine kavuşmuştur. 17. yüzyıldan itibaren İzmir’in artan önemiyle birlikte, bu yapılar genellikle ticari amaçlarla buraya yerleşen Avrupa kökenli Levanten aileleri tarafından inşa edilmiştir. 19. yüzyıldan kalan bu köşkler, ekonomik güç ve statü sembolü olarak birçok ünlü isme ev sahipliği yapmıştır. Bunlar arasında en ünlüsü, İzmir’in kurtuluşundan sonra Steinbüchel Köşkü’nde kalan Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Ege Üniversitesi, bünyesinde 10 Levanten evi barındırmaktadır. En eskisi, 19. yüzyılda "Büyük Ev" olarak bilinen ve günümüzde üniversitenin rektörlük binası olarak kullanılan yapıdır. Ege Üniversitesi'nin diğer Levanten evleri ise üniversitenin idari, kültürel ve sosyal faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Özellikle E.Ü. 50. Yıl Köşkü Sanat Galerisi, hem tarihi mirası koruyarak hem de modern sanatı destekleyerek İzmir’in kültürel zenginliğine önemli bir katkı sağlamaktadır.

Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkü: Tarihi dokudan sanat galerisine

Wilkinson Köşkü, İzmir’in Bornova ilçesinde yer almaktadır. İzmir şehir merkezinden Bornova yönüne doğru ilerleyerek, Ege Üniversitesi kampüsüne ulaşabilirsiniz. Kampüs içinde, Rektörlük Binası’nın yakınlarında bulunan köşke ulaşmak için Ege Üniversitesi'ne bağlı olan yol tabelalarını takip edebilirsiniz.

Adres: Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir 35100, Türkiye'de yer almaktadır.

Ulaşım Bilgisi: İzmir şehir merkezinden Ege Üniversitesi'ne toplu taşıma araçları (otobüs veya metro) ile ulaşabilirsiniz. Metro ile Ege Üniversitesi durağında inip, kampüs içindeki işaretleri takip ederek köşke ulaşabilirsiniz. Ayrıca, özel araçla gelenler için kampüs içinde otopark imkanları mevcuttur.