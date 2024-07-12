Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Dünya Bankası arasında imzalanan protokole göre İzmir, İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi kapsamında pilot il olarak belirlendi. İzmir'e, kentsel dönüşümde kullanılmak üzere toplamda 330 milyon 500 bin avro bütçe ayrıldığı açıklandı.

Yaşanabilir bir İzmir için kentsel dönüşüm şart

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bütçe, birinci derecede deprem bölgesi üzerinde yer alan İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kullanılacak. Üst limit 2,5 milyon TL olmak üzere; 0,69 faizle 180 ay vadeli krediler verilecek. Ayrıca, üzerine kayıtlı bir konutu olmayan orta ve dar gelirli vatandaşlarımız ile şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 finansman indirimi sağlanacak” denildi.

Konu hakkında görüşlerini paylaşan yapı sektörü temsilcileri, İzmir'in pilot il seçilmesinin önemine dikkat çekerek, kentsel dönüşümün daha yaşanabilir bir İzmir için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

İzmir için önemli bir adım

Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, açıklanan kentsel dönüşüm kredisinin hem İzmir hem de sektör için çok önemli olduğunu belirterek, “Evini yenilemek isteyen vatandaşların krediye daha rahat ve uygun koşullarda ulaşması, durağanlaşan yapı sektörü için önemli bir destek sağlayacak. Hem vatandaşlarımız daha sağlam konutlarda oturacak, hem de İzmir kentsel dönüşümle birlikte daha yaşanabilir bir nitelik kazanacak” dedi.

Sirius Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü ise kredinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirtti: “Açıklanan kredi desteği yaraya merhem olmakla birlikte sektörün geneline hitap etmiyor. Bu kredi yaklaşık 5 bin konutun dönüştürülmesi için yeterli olacaktır. Fakat İzmir'in yapı stoğunun yüzde 65'inin dönüştürülmesi gerektiğini de biliyoruz. Bu konuda verilen teşvik miktarı artırılmalı.”

Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan, “Kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen insanlar finans konusunda sıkıntı yaşıyordu. Verilen bu destek kredisi kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir fırsat. İzmir gibi deprem bölgesinde oturanlara evlerini yenilemeleri için önemli bir imkan sunuldu” dedi.

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı ise, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İzmir'i pilot il olarak seçmesi çok olumlu bir adım. İzmir'de konut stoğu hem eski, hem de depremler nedeniyle binalar yorgun. Kentsel dönüşüm bu nedenle tüm İzmir için yaşamsal bir değere sahip” ifadelerini kullandı.