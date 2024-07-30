İKSEV: İzmir'in kültürel zenginliğini artıran vakıf

İKSEV, 1990 yılında İzmir'de kurulan bir vakıftır ve amacı, şehirdeki kültürel ve sanatsal faaliyetleri desteklemek ve zenginleştirmektir. Vakıf, sanat ve kültür alanında çeşitli projeler ve etkinlikler gerçekleştirerek, toplumun bu alanlarda bilgi ve farkındalığını artırmayı hedefler.

Faaliyet alanları:

Sanat Etkinlikleri: Konserler: Hem yerel hem de uluslararası sanatçıların katıldığı müzik konserleri düzenlenir. Klasik müzikten, caz müziğine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunulur.

Sergiler: Plastik sanatlar, fotoğrafçılık ve diğer görsel sanat dallarında sergiler düzenlenir. Bu sergiler, hem amatör hem de profesyonel sanatçılara platform sağlar.

Tiyatro: Tiyatro oyunları ve performanslar, vakfın düzenlediği etkinlikler arasında yer alır. Yerli ve yabancı tiyatro grupları, çeşitli oyunlar sergiler. Kültürel Eğitim: Seminerler ve Atölyeler: Sanat ve kültürle ilgili çeşitli konularda eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenir. Bu etkinlikler, katılımcıların bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Eğitim Programları: Özellikle gençler ve çocuklar için kültürel eğitim programları ve proje yarışmaları düzenlenir. Destek ve Sponsorluk: Sanatçı Destekleri: Sanatçılara maddi ve manevi destek sağlanarak, onların projelerini hayata geçirmeleri teşvik edilir.

Kültürel Projeler: Şehirdeki kültürel projelere ve etkinliklere sponsorluk yapılarak, bu projelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Kurucusu:

İKSEV’in kurucusu Ayşegül Tokuş'tur. Ayşegül Tokuş, İzmirli bir iş insanı ve hayırsever olarak, İzmir’in kültürel ve sanatsal yaşamını canlandırmak amacıyla bu vakfı kurmuştur. Ayşegül Tokuş'un vizyonu, İzmir’i sanatsal ve kültürel açıdan daha dinamik bir şehir haline getirmeyi amaçlar. Vakfın faaliyetleri, onun bu vizyonunun gerçekleştirilmesinde önemli bir rol oynar.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın önemi:

İKSEV, İzmir'in kültürel zenginliğini artırmak, sanatı yaygınlaştırmak ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek için kritik bir rol üstlenir. Düzenlediği etkinlikler ve projeler, şehrin sanatsal yaşamını canlı tutar ve kültürel çeşitliliği teşvik eder.

Bu vakıf, İzmir'in kültürel kimliğinin ve sanatsal gelişiminin desteklenmesinde önemli bir taş oluşturur ve şehirdeki kültürel hayatı daha da zenginleştirmeye devam etmektedir.

İKSEV’in MÜZİKSEV projesi: Tarihten geleceğe müzik köprüsü

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), 32 yıllık deneyimini İzmir halkıyla paylaşmak ve şehre kalıcı bir armağan bırakmak amacıyla MÜZİKSEV projesini hayata geçirdi. İzmir Kalkınma Ajansı’nın (İZKA) finansal desteğiyle gerçekleştirilen bu proje, kentin kültürel ve sanatsal yaşamına büyük katkılar sağlamayı hedefliyor.

MÜZİKSEV'in Misyonu:

Koruma ve Sunma: MÜZİKSEV, koleksiyonundaki tüm müzik varlıklarını koruyup bakımını yaparak, eğitim, eğlence ve kültürel haz için kamuya sunmayı amaçlıyor.

Bilimsel Araştırmalar: MÜZİKSEV, müzik alanında yapılan bilimsel araştırmalar için önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Teknoloji ve Gelecek: Sahip olduğu gelişmiş teknoloji ile genç nesillerin ilgisini çekmek ve tarih ile gelecek arasında bir köprü kurmak istiyor.

Kültürel İşbirlikleri: İzmir’in kültür kurumlarıyla işbirliklerini geliştirerek kentin kültürel yaşamına katkıda bulunmak.

Kültür Turizmi: İzmir’in kültür sanat ve turizm kenti olarak anılmasını sağlamak ve kültür turizmine önemli katkılarda bulunmak.

MÜZİKSEV’in Amaçları:

MÜZİKSEV’in amacı, İKSEV’in kültürel ve sanatsal yaşamına katkısını müzik alanında da sürdürmek ve özellikle gençlerin müzik eğitimi alabileceği kapsamlı bir merkez olmaktır. Proje, Türkiye’nin ve İzmir’in zengin müzik geçmişini sergilemeyi hedefliyor.

Neler sunacak?

Müzik Çalgıları ve Teknoloji: Özgün Türk çalgıları MÜZİKSEV’de sergilenecek ve ziyaretçiler, bu çalgıların seslerini gelişmiş teknolojik aygıtlarla dinleyebilecek.

Kütüphane ve Arşiv: Sürekli geleneksel Türk sazları koleksiyonunun yanı sıra, müzik eserleri, plaklar, kasetler, CD’ler ve çağdaş Türk bestecilerinin eserleri gibi değerli notaların bulunduğu bir kütüphane sunacak. Ayrıca, müzik eğitimi gören gençler, araştırmacılar ve müziğe ilgi duyanlar bu kütüphaneden faydalanabilecek.

Ses Arşivleri: Taş plaklardan festival konserlerine, sanatçı performanslarından önemli kongre ve seminer kayıtlarına kadar geniş bir ses arşivine erişim sağlanacak.

Tarihi dokunun korunması:

MÜZİKSEV, İzmir’in tarihi dokusunu da koruma misyonunu üstlenmiş durumda. 2011 yılında, İzmir’in önemli kültür miraslarından biri olan bir “Alsancak Evi”ni önemli bir kültür kurumu olarak yaşama döndürmüştür.

MÜZİKSEV, İzmir’in kültürel ve sanatsal hayatına büyük katkılar sağlayarak, kentin kültürel kimliğini güçlendirmeyi ve müzikle ilgili önemli bir merkez haline gelmeyi amaçlıyor.

Nasıl ulaşılır?

İKSEV’e İzmir’deki merkezinden ulaşabilirsiniz. Adresi: İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV), 1463 Sokak No: 4, Alsancak, İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

MÜZİKSEV’e İzmir’in Alsancak semtinde, 2011 yılında restore edilen ve önemli bir kültür kurumu olarak hizmet veren Alsancak Evi'nde ulaşabilirsiniz. Adresi: Alsancak Mahallesi, 1455 Sokak, No: 11, 35220 İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.