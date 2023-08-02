Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 52 ile yeni Emniyet Müdürü atandı. İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.



YENİ İZMİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ CELAL SEL KİMDİR?



İl Emniyet Müdürü Celal Sel, aslen Kütahya ili Simav ilçesi nüfusuna kayıtlı olup 1968 yılında doğmuştur.

Polis Akademisi'nden 1990 yılında mezun olarak İzmir ilinde Komiser Yardımcısı rütbesinde mesleğe başlamış, sırası ile Kahramanmaraş ilinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığında ve İstanbul ilinde görev yaptıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında Polis Başmüfettişi olarak göreve başlamıştır. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü görevlerinden sonra 01.08.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Celal Sel evli ve bir çocuk babasıdır.