Kurban Bayramı öncesi İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, bayramlaşma heyecanını yaşadı. Müdür Dr. Ömer Yahşi'nin liderliğinde gerçekleşen törene, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve tüm personel katıldı.

Dr. Yahşi, bayram havasını hissetmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, manevi değerlerimizi yücelten özel günlerdir." dedi.

"Eğer 'ben' yerine 'biz' diyebiliyorsak, bayramlar gerçek anlamını bulur." diyen Dr. Yahşi, İzmir'deki eğitim ailesinin, çocukları medeniyet ve kültürle donatarak geleceğe hazırlamanın önemine vurgu yaptı.

Bayram coşkusunu yaşarken, zulüm altındaki kardeşlerimizin acılarını da yüreklerinde hissettiklerini söyleyen Dr. Yahşi, tüm personelin bayramını kutladı ve dualarını mazlumlar için yükseltmeye çağırdı.

Dr. Ömer Yahşi, konuşmasının ardından personelle tek tek bayramlaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.