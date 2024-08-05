Doç. Dr. M. Emre Erkuş’tan veda

Görev süresi boyunca İzmir sağlık sektöründe önemli katkılarda bulunan Doç. Dr. M. Emre Erkuş, veda konuşmasında, "2 yıl süresince birlikte yürüttüğümüz çalışma dönemini bugün itibarıyla tamamladık. Bu süre zarfında güzel işler başardık ve hedefimiz mutlu bir çalışma ortamı oluşturmaktı. Sizlerin eksikliklerini ve sıkıntılarını dinleyerek daha iyi bir ortam sağladık. Liyakat esaslı, çalışanın değerlendirildiği ve kıymetin verildiği bir hizmet anlayışıyla hareket ettik. Şehir Hastanesi’nin açılışı ve diğer kamu hastanelerinin hizmet sunumlarında birçok parametreyi birlikte takip ettik. Hepinizden helallik istiyorum,” dedi.

Dr. Mehmet Burak Öztop’tan teşekkür

Yeni İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop, devir teslim töreninde, Erkuş’a İzmir sağlık hizmetlerine yaptığı katkılar için teşekkür ederek, görevine başlama heyecanını ve kararlılığını ifade etti.