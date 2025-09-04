İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde uzun süredir boş olan koltuğa Doç. Dr. Ayhan Kul atandı. Kul, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcılığı görevinden İzmir’e geldi.
Bir süredir İzmir İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Burak Öztop, özel bir hastanede CEO olarak yeni bir görev üstlenmişti. Öztop’un ayrılmasının ardından birçok isim yeni müdür adayları arasında gündeme gelmişti.
Yeni Müdür Ayhan Kül oldu
Doç. Dr. Ayhan Kul, 2016-2018 yılları arasında Erzurum Tabipler Odası Başkanlığı yaptı ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Başhekim Yardımcılığı görevini yürüttü. Kul’ün sağlık alanındaki tecrübeleri, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nde kritik rol oynayacak.