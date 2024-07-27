Ildır: Çeşme’nin sakin köyünde tarih, doğa ve lezzet dolu bir kaçış

Ildır: Çeşme’nin Saklı Cenneti

İzmir iline bağlı Çeşme’nin doğal güzellikleri arasında Ildır, öne çıkan bir noktadır. Ünlü filozof Homer’in "güneşin en güzel battığı yer" olarak tanımladığı bu bölge, denizi, limon ve zeytin ağaçlarıyla çevrili güzelliği ve sıcakkanlı insanlarıyla adeta bir cennettir. Ildır’a ulaşmak için Çeşme merkezinden minibüslerle Ilıca plajlarına geçebilir, ardından buraya ulaşabilirsiniz.

Lezzetli Balık ve Enginar

Ildır, "balıkçı köyü" olarak bilinir ve uygun fiyatlarla taze balık yiyebileceğiniz birçok restoran sunar. Ayrıca, enginar gibi yöresel lezzetler de deneyebilirsiniz. Küçük ve şirin lokantalar, ziyaretçilere keyifli bir yemek deneyimi sunar. Farklı bir deneyim arıyorsanız, Ildır’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Sakin ve Doğayla İç İçe Bir Tatil

Ildır, Ege’nin berrak ve serin sularına kendinizi atmanız için mükemmel bir yerdir. Yazın denize girebilir, sonbaharda ise antik kentleri gezerek tarihi dokusunu keşfedebilirsiniz. Kilise tepesinde Osmanlı dönemine ait antik kalıntılar bulunur. Ayrıca, Çayağzı Koyu’ndaki küçük adayı ziyaret ederek üzerindeki tek ağacı görebilirsiniz.

Tarih ve Doğanın İç İçe Olduğu Bir Köy

Asıl adı Ildırı olan bu köy, halk arasında Ildır Köyü olarak anılmaktadır. Tunç Çağı’na kadar uzanan tarihinin izleri burada bulunabilir. Eski zamanlarda kırmızı kelimesinden türediği ve "kızıl kent" olarak bilindiği söylenir. Lidyalılar ve Persler tarafından yönetilen bu şehir, halkının direnişiyle özgürlüğünü kazanmıştır. Milattan önce 133 yılında özgür bir şehir olarak bilinir.

Turistik İlgi ve Dizi Çekimleri

Şehir, doğal afetler ve savaşlar sonucunda büyük zarar görmüştür. Yapılan kazılarda antik tiyatro ve sur kalıntıları ortaya çıkmıştır. Günümüzde artan turist ilgisi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ildır Köyü, dizi çekimleri için de kullanılan bir mekandır. Bu köyde şimdiye kadar üç dizi çekilmiştir.

Zeki Müren Adası ve Aktiviteler

Ildır Köyü'nde tarihi yerleri gezebilir ve Zeki Müren Adası'na gidip balık avına çıkabilirsiniz. Ada, adını ünlü sanatçı Zeki Müren’den almıştır. Burada denize girdiğinizde suyun berraklığı ve temizliği sizi etkileyecek, küçük deniz canlılarıyla karşılaşabileceksiniz. Ayrıca köydeki balık restoranlarından faydalanabilir, tekne turlarına katılabilirsiniz.

Rahatlama ve Eğlence

Ildır, sessiz ve sakin yapısıyla kafa dinlemek isteyenler için ideal bir yerdir. Balıkçılıkla geçinen bu köy, aynı zamanda turizm açısından da gelişmektedir. Temiz havası ve huzurlu ortamında balık avı, tekne turu, koy keşfi, alışveriş ve doğa gezileri yapabilirsiniz.

Ildır’a nasıl varılır? Çeşme’den doğal cennete yol tarifi

Şahsi Araç ile Ulaşım: İzmir’den: İzmir'den Çeşme yönüne D300 yolunu takip edin. Çeşme’ye vardıktan sonra Alaçatı yönüne devam edin. Alaçatı’dan Ildır’a giden tabelaları takip ederek, yaklaşık 20 kilometrelik bir yolculukla Ildır’a ulaşabilirsiniz. Çeşme Merkezden: Çeşme merkezden minibüs veya özel araçla Ildır’a ulaşabilirsiniz. Yol yaklaşık 20 dakika sürmektedir.

Minibüs ile Ulaşım: Çeşme’den: Çeşme merkezden Ildır’a minibüs seferleri bulunmaktadır. Çeşme Otogar’dan veya Çeşme merkezdeki minibüs duraklarından bu minibüslere binebilirsiniz. Seferler genellikle düzenli olup, yaz aylarında daha sık olabilir.

Toplu Taşıma ile Ulaşım: İzmir’den: İzmir’den Çeşme’ye otobüs ile ulaşabilirsiniz. Çeşme’ye vardıktan sonra, Çeşme Otogar’dan veya merkezden Ildır minibüslerine binebilirsiniz.

