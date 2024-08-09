İzmir Basmane ile Isparta Garları arasında her gün karşılıklı olarak sefer düzenleyen Göller Ekspresi, son dönemde sık sık yaşanan arıza sorunlarıyla gündemde. Son olarak Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen arıza, trenin Kaklık Mahallesi'ndeki istasyonda zorunlu duraklama yapmasına neden oldu. Trenin motor kısmında yaşanan hararet sorunu nedeniyle yolculara, arızanın giderilmesi için 1 saat 10 dakika beklemeleri gerektiği bildirildi.

Vatandaş çözüm istiyor

Ancak sıcak hava nedeniyle uzun süre tren içinde beklemek zorunda kalan yolcular, bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Yolcular, tren personeliyle yaşadıkları gerginliklerin ardından, arızanın uzun süredir devam ettiğini ve gerekli bakım yapılmazsa bu tür olayların tekrar yaşanacağını dile getirdi. Yolcular, sorunun çözülmesi için gerekirse seferlerin birkaç gün durdurulmasını talep etti.

Yoğun talep ile gündüz seferlerine başlamıştı

İzmir, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ve Isparta güzergahında taşımacılık hizmeti veren Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli 4 vagonlu setlerden oluşuyor. 1993 yılından bu yana sadece gece seferi yapan ve ortalama seyahat süresi ortalama 8 saat 30 dakika Göller Ekspresi, gelen yoğun talep üzerine 2023 yılı Aralık ayında gündüz seferlerine de başlamıştı.