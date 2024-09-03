Ege’nin gözde tatil beldesi Çeşme’de, hem dinlenip hem de şifa bulabileceğiniz bir adres arıyorsanız, Ilıca Hotel Spa & Thermal Resort tam size göre. Beş yıldızlı hizmet kalitesi ve Mavi Bayraklı plajıyla, misafirlerine konforlu bir tatil sunan bu tesis, aynı zamanda termal su kaynaklarıyla da sağlık dolu bir deneyim vadediyor.

Otelin genel özellikleri

Ilıca Hotel, 240 odalı geniş bir kapasiteye sahip. Engelli dostu bir otel olan Ilıca Hotel, yaşlı ve engelli misafirleri için özel tasarlanmış odalar sunuyor. Bu odalar, misafirlerin rahatlığı ve güvenliği düşünülerek dizayn edilmiş. Otelin konforlu odalarında keyifli bir konaklamanın tadını çıkarabilir, ihtiyacınız olan her şeye kolayca ulaşabilirsiniz.

Termal havuzlar ve şifalı sular

Otelin en dikkat çekici özelliklerinden biri, açık ve kapalı termal havuzları. Bu havuzlarda bulunan termal sular, birçok rahatsızlığa iyi gelmesiyle biliniyor. Özellikle astım, bronşit, alerjik reaksiyonlar, üst solunum yolu hastalıkları, romatizma ve kalp rahatsızlıkları gibi sağlık sorunlarına şifa sunuyor. Su sıcaklığı 35-38 derece arasında değişiyor ve bu sıcaklık, vücudunuzu rahatlatırken aynı zamanda sağlık problemlerinize iyi geliyor.

Günübirlik ziyaretçi imkânı

Sadece otel misafirleri değil, aynı zamanda günübirlik ziyaretçiler de bu termal olanaklardan yararlanabiliyor. Günlük bir kaçamak yaparak termal havuzlarda stresten arınabilir, kendinizi yenilenmiş hissedebilirsiniz. Termal suların sakinleştirici etkisiyle huzurlu bir gün geçirebilirsiniz.

Ilıca Hotel Spa & Thermal Resort, hem rahatlatıcı hem de şifa dolu bir tatil arayanlar için mükemmel bir seçenek. Çeşme’nin muhteşem denizi ve otelin sunduğu üstün hizmet kalitesiyle, unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayabilirsiniz. Termal suların şifasından faydalanmak ve bu lüks otelde konaklamak için Ilıca Hotel’i tercih edebilirsiniz.

Ilıca Hotel Spa & Thermal Resort nerede ve nasıl ulaşılır?

Konum Ilıca Hotel Spa & Thermal Resort, İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de yer alıyor. Çeşme, Ege Denizi'nin kıyısında, berrak suları ve tertemiz plajlarıyla ünlü bir tatil destinasyonu. Ilıca ise Çeşme’nin en popüler bölgelerinden biri ve otel, Ilıca Plajı’na oldukça yakın bir konumda bulunuyor.

Ulaşım Otele ulaşmak için birkaç farklı seçenek mevcut:

Özel araçla: İzmir şehir merkezinden yola çıkıyorsanız, O-32 Çeşme Otoyolu'nu kullanarak yaklaşık 1 saat içinde Çeşme’ye ulaşabilirsiniz. Çeşme’ye vardığınızda, Ilıca tabelalarını takip ederek Ilıca Hotel Spa & Thermal Resort’a kolayca ulaşabilirsiniz. Otel, Ilıca’nın merkezine oldukça yakın bir noktada bulunuyor.

Toplu taşıma ile: İzmir şehir merkezinden otobüs veya dolmuşlarla Çeşme’ye ulaşabilirsiniz. İzmir Otogarı’ndan Çeşme’ye düzenli olarak otobüs seferleri düzenleniyor. Çeşme Otogarı’na geldikten sonra, Ilıca yönüne giden dolmuşlara binerek otele ulaşabilirsiniz.

Hava yolu ile: İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan otele ulaşmak isterseniz, havalimanından Çeşme’ye giden HAVAŞ servislerini kullanabilirsiniz. HAVAŞ servisleri sizi Çeşme Otogarı’na kadar götürüyor, oradan Ilıca’ya ulaşmak için dolmuşları kullanabilirsiniz. Özel transfer seçenekleriyle de direkt olarak otele ulaşmanız mümkün.

Adres: Ilıca Mahallesi, 5065 Sokak No:11, 35930 Çeşme, İzmir, Türkiye