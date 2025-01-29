İzmir, kültürel ve İnanç Turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip. Kültür ve İnanç Turizmi Derneği, bölgenin bu alandaki gücünü dünyaya duyurmak amacıyla profesyonel rehberlere yönelik kapsamlı eğitimler düzenliyor. Eğitimlerin başlıca hedefi, İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin İnanç Turizmi potansiyelini global ölçekte tanıtmak.

Beşinci yılda “Yedi Kiliseler Uzmanlık Eğitimi” tamamlandı

Dernek tarafından gerçekleştirilen ve beşinci kez düzenlenen "Yedi Kiliseler Uzmanlık Programı", İzmir’in önemli rehberlerine, teorik ve pratik iki aşamalı eğitim sundu. Altı gün süren eğitimde, katılımcılar sertifikalarını alarak programı başarıyla tamamladılar. Eğitim, alanında uzman olan ve Türkiye, Avrupa ve Asya’da erken Yahudilik ile Hristiyanlık üzerine derinlemesine bilgiye sahip Amerikalı Prof. Dr. Mark Wilson tarafından verildi.

Rehberlere yerinde eğitim ve son gelişmeler aktarıldı

Programın teorik kısmının ardından rehberler, Bergama, Sardes ve Efes gibi tarihi antik kentlerde sahada birebir eğitimler aldı. Bu süreçte kazı başkanları da rehberlere katılarak, kazı alanlarındaki son gelişmeleri aktardılar. Dernek Başkanı Levent Oral, “Bu eğitimlerle, rehberlerin hem teorik hem de pratik bilgilerini güçlendirerek, İnanç Turizmi'nin yayılmasına katkı sağladık” dedi.